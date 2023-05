Ko zorijo jagode, se marsikje po svetu, zlasti pa v »deželi tam spodaj«, sladkosnedi spomnijo tragične ruske primabalerine Ane Matvejevne Pavlôve, ki je podlegla pljučnici, potem ko ni hotela na operacijo, ki bi pomenila zanesljivi konec njene plesne kariere. Po njej je namreč poimenovana jagodna torta pavlôva. Legenda pravi, da naj bi torto tako poimenoval hotelski kuhar v Wellingtonu na Novi Zelandiji, ko je tam med svojo svetovno turnejo leta 1926 prebivala balerina.

Ampak mnenja se krešejo, saj Avstralci trdijo, da je torto tako poimenoval Bert Sachse, glavni kuhar v hotelu Esplanade v Perthu. Da bi bila zmeda večja, se je pojavila še teorija, da gre v resnici za ameriško različico avstrijske »Spanische Windtorte«, torej torte iz španskih vetrcev. Kakor koli obračamo – na las podobno slaščico, sestavljeno iz svežih jagod, sušenega snega iz jajčnega beljaka in stepene smetane, so sodeč po starih kuharskih knjigah že veliko pred časom Ane Pavlôve (1881–1931) pripravljale kmečke gospodinje na več koncih sveta. Profesorica Helen Leach, ki na Univerzi Otago na Novi Zelandiji preučuje zgodovino hrane, je zbrala 667 različnih receptov.

Vsekakor ni naključje, da maju, ko pri nas zorijo prve jagode, pravimo mesec ljubezni. Ti strastno rdeči in sladkasto dišeči sadeži, ki bodo kmalu zoreli tudi na naših vrtovih in ne samo v rastlinjakih, namreč pri marsikom zbudijo veselje in spomladansko radost. Že v uživaškem starem Rimu pa so dobro vedeli, da jagode niso le okusne, ampak tudi zdravilne. Nekoč so verjeli tudi v njihovo mistično moč. Če so mladenke sanjale o jagodah, je to pomenilo, da bodo imele veliko otrok. Ampak pustimo ob strani marnje raznih šarlatanov, kakor so storile najbolj zale lepotice na Napoleonovem dvoru, ki so se kopale v soku svežih jagod. Tega vam sicer ne priporočamo, saj bi bilo to poleg preglavic s čebelami, ki bi se lepile na tako osladkano polt, precej potratno.

Iz jagod lahko seveda pripravimo nešteto najrazličnejših sladic, krasno pa se obnesejo tudi v številnih solatah skupaj z drugimi sezonskimi pridelki, kot so denimo šparglji, rabarbara, mladi krompir, redkvice … Krasno jih lahko sparimo tudi s svežimi mladimi siri, denimo z mocarelo, pa tudi z nekoliko bolj zrelimi, kot je grška feta. Morda vam bo v teh dneh teknila takšna lahka, hkrati pa nasitna in zelo osvežilna solata. Ali pa torta pavlova po tokratnem receptu, da jagodnega tiramisuja, za katerega smo recept objavili prejšnji teden, niti ne omenjamo.

Klasična jagodna pavlova Sestavine za 1 torto 150 g beljakov, 280 g sladkorja, 1 žličko limonovega soka, 1 ščepec soli, 250 g sladke smetane za stepanje, 50 g sladkorja v prahu, 1 žlico mehke jagodne (ali kakšne druge rdeče) marmelade, ki jo lahko tudi izpustimo, sveže jagode za oblogo. Priprava 1. Najprej na kos papirja za peko zarišemo dva kroga s premerom 15 cm, med njima naj bo vsaj nekaj centimetrov razmika. Papir položimo na plitvi pekač. Pečico ogrejemo na 120 ºC. Beljake, limonov sok in ščepec soli penasto stepemo v povsem suhi in čisti posodi. Med stepanjem postopoma dodajamo sladkor. Po eno žlico z vsakim nekajsekundnim stepanjem. Tvoriti se morajo čvrsti vršički, ne smemo pa snega stepsti premočno. Z žlico ga razdelimo znotraj zarisanih krogov. Pekač porinemo v pečico in ga počasi sušimo tri ure. Pečico izključimo, pečen sneg pa ohladimo v priprti pečici čez noč. 2. Jagode očistimo in dobro osušimo. Hladno smetano dobro stepamo, da se začnejo tvoriti čvrsti vršički. Nazadnje v stepeno smetano z žlico vmešamo marmelado. Pečen beljakov sneg položimo na stojalo za torto. Po njem razporedimo polovico stepene smetane. Na vrh naložimo polovico pripravljenega jagodičevja. Vse skupaj pokrijemo z drugim pečenim snegom, ki ga podobno obložimo s smetano in z jagodičevjem. Postopek lahko seveda poenostavimo in pripravimo enostavno pavlôvo, širšo (20 cm) in z le eno plastjo beljakovega snega. Nemudoma postrežemo! Čas priprave: 3 ure, 15 minut + hlajenje čez noč

Krompirjeva juha z lososom Potrebujemo 600 g lososovega fileja, 1 kg krompirja, 1 velik por, 50 g masla, 2 dl smetane za kuhanje, 2 žlički morske soli, sveže zmlet pisani poper, ščep sušenega kopra. Priprava Lososov file po potrebi dodatno očistimo, operemo, osušimo in zrežemo na koščke, velike za grižljaj. Krompir olupimo in narežemo na kocke. Por očistimo in narežemo na kolobarje. V posodi pristavimo 1,5 litra hladne vode, narezana krompir in por, sol in poper. Zavremo in počasi kuhamo 15 minut. Zalijemo s smetano in odišavimo s koprom. Premešamo, potem pa v juho vložimo narezan file. Počasi kuhamo še približno pet minut. V juho dodamo hladno maslo ter počakamo, da se razpusti. Še vročo juho razdelimo v skodelice, posujemo s še malo kopra in postrežemo.