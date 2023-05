O Festivalu je v tedniku TT Bernarda Rakovec zapisala, da je prinesel »rekordno število popevk, ki se bodo ljudem nedvomno kmalu priljubile«, in ga tudi malo pokritizirala: »Ne vem, po kakšnem ključu in drugih merilih so organizatorji izbrali domače pevce. Če preberemo nedavni intervju Mete Malus v Nedeljskem, se začnemo spraševati, ali gre morda res za nekoliko nečedno in precej zasebniško kuhinjo …«(Vir: Vladimir Frantar)

Lado Leskovar, takrat že deset let popevkarsko aktiven, le pet let mlajši od Majde Sepe, je Med iskrenimi ljudmi v svojem izboru uvrstil na prvo mesto: »Dušan Velkaverh je napisal besedilo, ki je čista poezija. Ni bil pesnik, pisal je besedila, ampak to je čisti vdor poezije v glasbo. Fenomenalno. Pri nas tudi ni veliko komponistov, kot je bil Sepe. Seveda pa čestitam tudi izjemni izvajalki Majdi Sepe. To pesem tudi sam rad zapojem in začutim idejo, ki jo je želel Velkaverh posredovati ljudem.« Ob tem omenimo, da je Leskovar aprila letos nastopil na festivalu Beograjska pomlad, prvič je tam pel leta 1963, in z Boro Đorđevićem prejel nagrado za interpretacijo, Đorđevič pa še nagrado za tekst. Pesem je Bora posvetil Leskovarjevi ženi Verici in ima ob naslovu Verica še podnaslov Četvrta sreča (Leskovarjeva četrta žena).

Kot je pesem Med iskrenimi ljudmi sklenil Velkaverh, sklenimo tudi mi, preden prihodnji teden razglasimo najlepšo slovensko popevko vseh časov po izboru štiridesetčlanske žirije: In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi raje z njo … naj se z dnevom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudim.