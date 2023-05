Kupec je za petnajst let staro hišo, veliko 585 kvadratnih metrov, s 1300 kvadratnih metrov velikim zemljiščem ob Blejskem jezeru plačal 3,45 milijona evrov, je povedal Aleš Perovšek iz Geodetske uprave Republike Slovenije (Gurs).

V ljubljanski nepremičninski agenciji Stoja trade so nam povedali, da so najdražja stanovanja, ki jih trenutno prodajajo, v palači Schellenburg (nekdanji Kolizej), kjer cene presegajo tudi 10.000 evrov na kvadratni meter. Na Obali pa do sedaj najvišje cene dosegajo apartmaji, ki jih prodajajo v projektu Garden palace resort Umag, in sicer okoli 5000 evrov na kvadratni meter, vendar je tam večina najdražjih že prodana. Prav tako je prodana že večina stanovanj v ljubljanskem Šumiju, kjer so bile cene prav tako vrtoglave.

Največje povpraševanje je, kot že običajno, v Ljubljani, predvsem po novogradnjah. V Stoja trade opažajo izjemen interes predvsem za nakup stanovanj v soseski Devana park II, Pod hribom ter v rezidenci Carpe diem. Sledi povpraševanje za nakup nepremičnin na Obali in Bledu. »Po novem pa imamo največje povpraševanje za nakup na hrvaški obali, predvsem v hrvaški Istri, kjer trenutno prodajamo čudovit projekt, imenovan Garden palace resort Umag s 112 apartmaji, ter tudi na slovenski obali, kjer smo začeli prodajo novega projekta Vile in rezidence Murve v Šmarju pri Kopru. Tam prodajamo 44 novih stanovanj in 16 vrstnih hiš zelo blizu morja,« našteva Ksenija Kus iz omenjene agencije.

V slovenski Istri je ponudba stanovanj in hiš omejena, tiste s pogledom na morje prodajajo po astronomskih cenah. Posestvo Pernula na Maliji je še vedno na prodaj, so potrdili v družbi Reiffeisen Leasing. V objavljenih oglasih je cena znašala 3,9 milijona evrov za tri objekte v četrti gradbeni fazi na 33 hektarjih zemljišča z možnostjo nadaljnje gradnje. Gre za nekoč razvpito kmetijo Bužekijan, ki je bila v lasti odvetnika Mira Senice.

Poleg tega posestva lahko najdemo na Maliji hišo za sedem milijonov evrov z 900 kvadratnimi metri stanovanjske površine, ki z zemljiščem vred zajema 2660 kvadratnih metrov. Prav tako na Maliji, denimo, za 1,7 milijona evrov prodajajo hišo, veliko 334 kvadratnih metrov, z dvakrat toliko vrta, je zapisano na spletni strani agencije Vila Portorož. Kdo so kupci, ostaja skrivnost. »Trg najdražjih nepremičnin je specifičen, tako kupci kot prodajalci želijo biti anonimni. Ponudbe marsikdaj niso niti objavljene. Ta trg predstavlja le zelo majhen del pri našem delu in seveda ti kupci niso odvisni od bančnih kreditov,« pravi Vlasta Prešeren, direktorica nepremičninske agencije Vila Portorož. Sicer na splošno opaža, da v agencijah na trgu nepremičnin zaznavajo zelo občutno ohlajanje, saj neugodni kreditni pogoji zavirajo nakupe. Največji padec obsega prodaje nepremičnin je Gurs lani ugotovil prav v obalno-kraški regiji: število poslov s stanovanji je padlo za desetino, s stanovanjskimi hišami za 15 odstotkov. Cene pa so, nasprotno, konec leta celo prehitele cene stanovanj v Ljubljani.

»Obseg nakupov z bančnimi posojili se je povsem zaustavil, ne le zmanjšal,« pritrjuje Matija Košir, nepremičninski svetovalec agencije Re-max Obala, in ocenjuje, da bi to lahko vodilo tudi v padec cen. Poleg neugodnih kreditnih pogojev bi lahko manjši obseg poslov doma delno pripisali tudi velikemu bumu na Hrvaškem ob vstopu v schengen, kamor se selijo tudi slovenski kupci nepremičnin. Novogradenj v slovenski Istri je sicer malo. »Razlike med cenami novih in starih nepremičnin so v Istri razmeroma majhne,« pojasnjuje Košir, pričakuje pa, da bi se v obdobju padanja cen tudi to spremenilo.

