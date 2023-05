Reke v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji imajo velike pretoke, Krka in v manjšem obsegu tudi Pesnica, se še razlivata. Drugod po državi prevladujejo srednji pretoki rek. Reke večinoma upadajo, naraščajo pa že Kolpa v zgornjem toku, Lahinja in posamezne manjše reke v južni Sloveniji. Pretok Krke v spodnjem toku je ustaljen, so sporočili z Arsa.

Kot napovedujejo, bodo danes reke v vzhodni polovici Slovenije ob ponovnih obilnih padavinah in zaradi velike predhodne vodnatosti ter namočenosti tal močno narasle. Najbolj bodo narasle reke, ki so se v preteklih dneh že razlivale, in sicer reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju, Halozah in v porečju Krke.

V več krajih na vzhodu države že aktivirani gasilci

Poplavljene površine se bodo povečevale popoldan in v noči na sredo. Ob močnih nalivih na tem območju so verjetna poplavljanja hudourniških vodotokov, na več mestih lahko zastaja in poplavlja padavinska in zaledna voda. Reki Pesnica in Ščavnica lahko poplavita tudi v večjem obsegu. Razlivanja rek so verjetna tudi drugod na vzhodu Slovenije.

Danes bo ponovno začela naraščati reka Krka s pritoki, ki bo v spodnjem toku naraščala do srede popoldan. Poplavljene površine se bodo vzdolž celotnega toka Krke še povečevale. V sredo sredi dneva in popoldan lahko Krka poplavi tudi v večjem obsegu. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje so bili zaradi dogodkov v povezavi s poplavami v več krajih na vzhodu države že aktivirani gasilci.

Močna burja zaustavila ladijski promet

V Kopru je močna burja zaustavila ladijski promet. Uprava za pomorstvo je ob 3.40 odredila zaprtje pristanišča. Na sidrišču na pol poti med Savudrijo in Benetkami je ostala tudi potniška ladja Azamara Journey, ki bi danes po napovedih pripeljala v Koper do 700 turistov. V Luki Koper so zaustavili tudi vse pretovorne operacije s kontejnerji, in sicer najprej s praznimi, nato pa so morali zaustaviti tudi velika dvigala.

Zaradi močnega vetra je primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Kastelec v smeri proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz je urejen po regionalni cesti.

Ob izdaji opozorila pred poplavljanjem rek v severovzhodni Sloveniji in v porečju reke Krke bodo na Arsu ob 13. uri spregovorili na novinarski konferenci.