V marcu je bilo v Sloveniji 931.449 delovno aktivnih oseb, od tega 832.040 zaposlenih in 99.409 samozaposlenih. Število zaposlenih se je na mesečni ravni povečalo za 0,3 odstotka, število samozaposlenih pa za 0,4 odstotka. Število delovno aktivnih je poskočilo tudi na letni ravni, in sicer za 1,8 odstotka. Število zaposlenih je pri tem napredovalo za 1,7 odstotka, samozaposlenih pa za 2,6 odstotka. Na mesečni ravni se je povečalo tako število delovno aktivnih moških kot tudi žensk, obojih za 0,3 odstotka.

Število delovno aktivnih se je v primerjavi s februarjem najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih, za 0,3 odstotka, ter v gradbeništvu, za 0,6 odstotka. V primerjavi z enakim obdobjem lani je v predelovalnih dejavnostih poraslo za 1,1 odstotka, v gradbeništvu pa za 5,9 odstotka.

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih najbolj zmanjšalo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za 0,4 odstotka. Na letni ravni je bil upad z dvema odstotkoma najizrazitejši v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo.

Več kot tri četrtine imelo prvo pogodbo sklenjeno za določen čas

V letu 2022 je bilo nekaj manj kot 46.000 delovno aktivnih oseb, ki so se v opazovanem letu prvič zaposlile na območju Slovenije. Največ oseb je zaposlitev našlo v predelovalnih dejavnostih, 23,2 odstotka, in v gradbeništvu, 22,1 odstotka. Najmanj se jih je zaposlilo v dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo, le 0,1 odstotka. Nekaj več kot 2000 oseb je prvič vstopilo na trg dela v obliki samozaposlitve. Med približno 44.000 zaposlenimi jih je več kot tri četrtine imelo prvo pogodbo o zaposlitvi sklenjeno za določen čas.

Največ delovno aktivnih oseb, ki so se lani prvič zaposlile na območju Slovenije, je bilo v starostni skupini 20-24 let, in sicer 33 odstotkov, najmanj pa v starostni skupini 65 let in več (0,1 odstotka). Povprečna starost je bila 29,1 leta, kar je več kot leta 2012, ko je bila pri 27,8 leta.

Med prvič zaposlenimi skoraj 60 odstotkov tujcev

Med osebami, ki so se prvič zaposlile na območju Slovenije, je bilo 40,6 odstotka delovno aktivnih oseb državljanov Slovenije. Njihova povprečna starost je bila 24,3 leta. Večina, 65,6 odstotka, jih je imela srednješolsko izobrazbo. Tujih delovno aktivnih državljanov, ki so se lani prvič zaposlili na območju Slovenije, je bilo 59,4 odstotka, ob zaposlitvi so bili v povprečju stari 32,5 leta. Večina, 55 odstotkov, jih je imela srednješolsko izobrazbo. Tuji delovno aktivni državljani, ki so se lani prvič zaposlili na območju Slovenije, so prihajali iz 115 različnih držav, največ, 40,4 odstotka, iz Bosne in Hercegovine.

Delež delovno aktivnih tujih državljanov, ki so se prvič zaposlili na območju Slovenije, se je lani v primerjavi z letom 2012 povečal. Pred desetimi leti je bilo namreč med nekaj manj kot 25.000 delovno aktivnimi osebami, ki so se takrat prvič zaposlile na območju Slovenije, 28,4 odstotka tujcev in 71,6 odstotka državljanov Slovenije. Tuji državljani so bili v povprečju stari 34,6 leta, državljani Slovenije pa 25,1 leta.