Izbor filmov v glavnem tekmovalnem programu tudi tokrat ponuja stara in nova imena, nekaj več naklonjenosti pa izkazuje režiserkam, saj so organizatorji izbrali dela sedmih režiserk. Med režiserji jih bo v tekmovalnem delu pet, ki so že prejeli zlato palmo - japonski režiser Hirokazu Kore-eda, nemški režiser Wim Wenders, turški režiser Nuri Bilge Ceylan, Italijan Nanni Moretti ter britanski režiser Ken Loach, ki je zlato palmo prejel dvakrat.

Letos na francoski rivieri pričakujejo več hollywoodskih zvezdnikov, med katerimi bo tudi Johnny Depp. Pirat s Karibov se bo tokrat v otvoritvenem, netekmovalnem filmu Jeanne du Barry predstavil kot kralj Ludvik XV.

Režiser Wes Anderson bo s filmom Asteroid City v Cannes pripeljal Toma Hanksa, Margot Robbie in Scarlett Johansson. Natalie Portman in Julianne Moore pa sta zaigrali v romanci režiserja Todda Haynesa May/December. Oba filma sta v tekmi za zlatega leva.

Premiero bo doživel tudi novi film Martina Scorseseja Killers of the Flower Moon z Leonardom DiCapriom in Robertom De Nirom, prav tako zunaj konkurence pa bo mogoče videti še najnovejši film o arheologu Indiani Jonesu s Harrisonom Fordom zadnjič v glavni vlogi.

Tudi častno zlato palmo bo prejel hollywoodski zvezdnik. Nagradili bodo Michaela Douglasa, znanega iz filmov, kot so Wall Street, Prvinski nagon in Usodna privlačnost.

Žiriji za nagrade predseduje švedski režiser Ruben Östlund, še en dvakratni dobitnik zlate palme, ki jo je nazadnje prejel lani za film Trikotnik žalosti.

Del vsakokratnega festivala je tudi filmski sejem, na katerem bo Slovenski filmski center (SFC) prikazal drugi film Žige Virca Poslednji heroj. Sejemska projekcija bo v sredo. Kot so sporočili s SFC, je film že pridobil prodajnega agenta, Picture Tree International iz Berlina, ki je film označil kot "črno komedijo, ki nam pokaže, kaj se zgodi, če gre družina v vojno - sama s sabo".

Film je nastal v slovensko-grško-hrvaško-italijanski koprodukciji pod okriljem Studia Virc. V glavnih vlogah so zaigrali Primož Pirnat, Eva Jesenovec, Bine Matoh, Jurij Drevenšek in priznana grška igralka Angeliki Papoulia.

Slovenska kinematografija se bo sicer na filmskem sejmu predstavljala v paviljonu jugovzhodnoevropskih kinematografij, kjer so še filmske ustanove in ustvarjalci iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Cipra, Črne gore, Hrvaške, Makedonije in Srbije. SFC je v središče postavil filme, ki so tik pred ali na začetku snemanja. To so prvenci Fantasy režiserke Kukle, Little Trouble Girls Urške Djukić in Noben glas Ester Ivakić, filma Izgubljeni sin Darka Štanteta in Vse, kar je narobe s tabo Urše Menart ter filmi za otroke in mladino Blok 5 Klemna Dvornika, Ciao Bela Janija Severja in Tartinijev ključ Vincija Vogua Anžlovarja.