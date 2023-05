27-letni pevec, kitarist, avtor besedil in glasbe, producent je eno najbolj popularnih imen na slovenski glasbeni sceni. Poleg uspešnic, kot so Zadnja noč, Naj Me Vzame, Letim, Snežinki … se podpisuje pod mnoge pesmi drugih izvajalcev, za njegovimi pesmimi pa stoji več kot 10 let glasbenega ustvarjanja.

Odličen spremljevalni program 17. dm teka za ženske

Ob Žanu Serčiču bodo tekačice z odra spodbujali diva slovenske glasbe, Helena Blagne ter Čuki, brez katerih dm tek za ženske ne bi bil enak. Na odru jih bosta pričakala voditelja zabavnega programa Jasna Kuljaj in Klemen Bunderla, leteči reporter na terenu pa bo Klemen Bučan. Za zabavo najmlajših tekačev na Oskarjevem teku bo poskrbel Ribič Pepe.

Štefka bo tek premagala na invalidskem vozičku

Teka se bo tudi letos udeležila dolgoletna udeleženka dm teka za ženske, Štefka Vegan. Štefko je je pred leti klopna bolezen prikovala na invalidski voziček, ampak to je ne omejuje pri udeležbi na dm teku za ženske. »Na dm teku za ženske je energija neverjetna. Vsa dekleta so nasmejana, dobre volje, v zraku se čuti pozitivizem, veliko je spodbujanja. Potem pa še ta lepa kulisa parka in to, da smo vse v enakih majicah … Neverjetno, vsaki priporočam, da se udeleži dm teka za ženske. Pa seveda zabava na koncu, navdušena sem nad letošnjimi nastopajočimi,« nam je zaupala Štefka.

Prijave le še do sobote

Prijave na letošnji dm tek za ženske so možne le še do 20. maja. Od 11. maja je cena startnine 39 evrov. Tekačice imajo letos na izbiro krajšo progo na 5 kilometrov in daljšo na 10 kilometrov. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše tekače - brezplačni Oskarjev tek je namenjen vsem otrokom od 2. do 12. leta starosti.

Več informacij o prevzemih in programu na dan dogodka lahko tekačice preberejo na spletni strani www.tekzazenske.si