Upravno sodišče je včeraj tudi uradno obvestilo javnost, da so v tožbi v zadevi o prevladi javne koristi pridobivanja električne energije nad koristjo ohranjanja narave v primeru gradnje hidroelektrarne Mokrice presodili v prid – naravi. Društvo za preučevanje rib Slovenije je namreč (že drugič) izpodbijalo sklep vlade o prevladi druge javne koristi in sodišče jim je (že drugič) pritrdilo.

Vlada večkrat prekršila pravila postopka

»Po presoji sodišča je toženka (vlada, op. a.) zmotno uporabila materialni predpis, saj je z izpodbijano odločbo odločila tudi o sprejemljivosti tistih vplivov na okolje, ki po habitatni direktivi in zakonu o ohranjanju narave niso predmet tega postopka, ampak postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja. Prav tako je sodišče prepoznalo več kršitev pravil postopka; namreč, v tem delu je bila kršena stvarna pristojnost, saj je namesto pristojnega ministrstva odločila vlada,« so med drugim zapisali na upravnem sodišču. Ob tem vlada v odločbi tudi ni pojasnila, zakaj je zavrnila več »relevantnih ugovorov« Društva za preučevanje rib Slovenije, recimo, da presoja vplivov na okolje temelji na neustreznih in neposodobljenih podatkih o stanju kvalifikacijskih vrst na območjih, na katere poseg vpliva, da podatki o tem temeljijo na uporabi con, določenih z modeliranjem, da v rečni strugi in pritokih Save ni zagotovljeno nihanje vode do maksimalno 30 centimetrov, in da monitoringi iz zgornjih akumulacij dokazujejo neprehodnost ribjih stez ...

Iz vladne odločbe tudi ni mogoče razbrati, ali so bili določeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi, predlagani v poročilu o vplivih na okolje in potrebni za odpravo škodljivih učinkov posega v kvalifikacijske vrste, živeče na relevantnih območjih Natura 2000, ugotavlja upravno sodišče. »Po presoji sodišča je bilo tudi dejansko stanje ugotovljeno zmotno in nepopolno, pri čemer je upoštevalo ustaljeno prakso sodišča Evropske unije, po kateri je mogoče soglašati s projekti, ki posegajo v območja Natura 2000 le, če presoja vplivov nameravanega posega ni pomanjkljiva in vsebuje celovite, natančne in dokončne ugotovitve, s katerimi je mogoče ovreči vsak razumen znanstveni dvom o učinkih del na zavarovana območja,« so izpostavili. »Opravljena presoja vplivov na okolje je bila v več delih pomanjkljiva, zato takih sklepov ni omogočala,« so poudarili.

Naravovarstveniki vsakič znova uspešni

Omenjeni sklep o prevladi javne koristi energetike nad koristjo ohranjanje narave je v svojih zadnjih izdihljajih (že drugič v svojem dvoletnem mandatu) sprejela vlada Janeza Janše, a kot ugotavlja sodišče, je to naredila precej površno, zanemarjajoč ključne dokumente, ki bi jih morala v takem postopku upoštevati. Ob tem ni nepomembno, da je nekdanji minister za okolje Andrej Vizjak danes in v času pred ministrovanjem bil zaposlen v družbi HESS.

Ne glede na to, da postopka prevlade javne koristi energetike ni sprožila vlada Roberta Goloba, pa je tudi slednja projekt in način njegovega uresničevanja, kot si ga je zamislila Janševa vlada, podpirala. »Projekt je korak v pravo smer,« je junija poudaril minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Takrat je izpostavil, da bi bilo v primeru gradnje hidroelektrarne Mokrice treba upoštevati več kot 120 omilitvenih ukrepov za ohranjanje narave. »Sodba pomeni, da je žogica glede hidroelektrarne Mokrice ponovno v rokah vlade, kjer se bomo morali odločiti, ali gremo ponovno v postopek prevlade. Pred tem pa bo treba odločitev sodišča temeljito analizirati, še posebej zato, ker se je tak postopek na tem primeru v Sloveniji uporabil prvič,« je minister Brežan rekel v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto.

Hidroelektrarna Mokrice je predvidena kot zadnja v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn – poleg hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško in Brežice. Gradnja pete hidroelektrarne bi se morala po prvotnih načrtih končati že leta 2018. Toda tako upravno kot vrhovno sodišče sta po pritožbah in upravnih sporih uvodoma omenjenega društva v minulih letih že štirikrat odločala o projektu hidroelektrarne Mokrice – in vsakič pritrdila naravovarstvenikom. Namreč, tako kot vlada poskuša tudi investitor, družba HESS, na več frontah premakniti projekt z mrtve točke. V začetku lanskega julija so tako v HESS vnovič podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku – upravno sodišče je v tem primeru nato izdalo začasno odredbo.