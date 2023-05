V hostlu Loafers Lodge v novozelandski prestolnici Wellington je kmalu po polnoči po lokalnem času izbruhnil požar, v katerem je življenje izgubilo najmanj šest oseb. Iz mladinskega hotela z 92 sobami so uspeli rešiti 52 ljudi, s strehe najmanj pet, nekaj so jih oskrbeli na kraju dogodka, peščico odpeljali v bolnišnico. Vzrok požara še ni znan. Po navedbah županje Tory Whanau bi število žrtev te tragedije še uspelo narasti, a bodo končno število potrdili šele, ko bodo pristojne službe uspele vstopiti v stavbo in jo temeljito pregledati. Zaradi varnosti naj bi bilo to mogoče šele jutri. Obstaja namreč nevarnost, da se bo streha sesedla. Deli stavbe so se že porušili. Ogenj je gasilo okoli 80 gasilcev.

Skočil skozi okno

Tala Sili, eden od stanovalcev v hostlu, je vedel, da bo moral ali skočiti z najvišjega nadstropja stavbe ali pa bo v požaru umrl. »Po hodniku nisem mogel iti, saj je bil poln dima. Zato sem skočil skozi okno,« je povedal za lokalni RNZ. »Zelo, zelo me je bilo strah. A sem vedel, da moram skočiti. Če ne bi, bi zgorel,« je dodal. Ognjenih zubljev sicer ni videl, ga je pa obkrožal dim, čutil je tudi skoraj nevzdržno vročino: »Smrdelo je po strupu.« Hostel je bil njegov dom že več kot leto dni. V požaru je izgubil vse. Eden od srečnežev, ki jo je uspel odnesti s celo kožo, je tudi Tamrat Isse Adan. Ko je ugotovil, da gori, je bil ravno na poti na stranišče. »Opazil sem dim in slišal alarm. Vse je smrdelo, ljudje so panično tekali naokrog. Skočil sem do sobe, vzel jakno in telefon. To je vse, kar sem uspel zagrabiti,« je o izkušnji spregovoril za lokalni portal Stuff. Pobegnil je po stopnicah, v temi ni videl niti centimetra pred seboj. V sobi v drugem nadstropju je živel že kakšno leto. Zelo je žalosten, saj je njegov sosed pogrešan. Strah ga je, da je umrl. Kam se bo zatekel sedaj, Adan ne ve. Dodal je, kako so se alarmi nenadzorovano prižigali po enkrat, dvakrat na teden in da je bilo vodenje hotela zanič. Tudi nekaj drugih stanovalcev je povedalo, kako se je alarm zadnje mesece prižigal ob vseh možnih urah, zato se nekateri skorajda niso odzvali na tega, ki je na požar opozarjal danes ponoči. Županja je sicer že napovedala pomoč tako družinskim žrtvam kot preživelim stanovalcem, ki so v ognju izgubili vse svoje imetje.

Možen tudi požig

»To je osupljiva tragedija,« se je odzval premier Chris Hipkins. V hostlu je poleg turistov bivalo veliko sezonskih delavcev, zato je težko oceniti, koliko ljudi je bilo v času požara v sobah. Po neuradnih informacijah naj bi bilo v zgradbi 90 ljudi, od katerih jih enajst še pogrešajo. »Imeli bomo priložnost preveriti, ali so v celoti upoštevali predpise, vendar se trenutno osredotočamo na podporo našim gasilcem,« je še dodal. Po prvih informacijah naj bi policija požar preiskovala kot sumljiv, gasilci pa preverjajo, ali so se aktivirali vsi potrebni alarmi. Ali je bil požar podtaknjen, še niso ne potrdili ne zanikali. »Trenutno še nimamo odgovorov na številna vprašanja, ki jih javnost zahteva. Več bo znanega, ko nam bo uspelo vstopiti na pogorišče,« je bil jasen vodja območne policije Dion Bennett. Zaenkrat je vzrok požara nepojasnjen, so pa na pomoč poklicali strokovnjake z vse države.

Vodja reševalne in gasilske službe FENZ Bruce Stubbs za medije ni mogel potrditi, ali so se alarmi aktivirali. Je pa dejal, da je na stavbi nastala velika škoda: »V najvišjem nadstropju se je vdrl strop, kar je povzročilo ogromno škode na stavbi.« Pristojne službe so sicer že ugotovile, da v stavbi ni bilo škropilnikov oziroma razpršilcev, ki bi se ob požaru aktivirali.