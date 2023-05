Mladenič se je na strelski pohod po mestu s približno 50.000 prebivalci odpravil okoli 11. ure in domnevno naključno streljal okoli sebe.

Policisti, ki so se odzvali na prijavo, so v nekaj minutah našli napadalca in ga ubili. Napadalec je imel pri sebi najmanj tri kose orožja, med njimi tudi polavtomatsko puško.

Identitete strelca in žrtev še niso sporočili, prav tako ne motiva za dejanje. Stanje vseh ranjenih v strelskem pohodu je stabilno.