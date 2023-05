Tretji nasprotnik slovenske reprezentance v hokeju na ledu na svetovnem prvenstvu v elitni diviziji bo danes, ob 15.20, Norveška, ki jo po mnenju Bojana Zajca, nekdanjega slovenskega reprezentanta, lahko premaga. Izbranci Matjaža Kopitarja so v prvih dveh tekmah skupine B elitne divizije proti Švici in Kanadi prikazali dva obraza.

»V zadnjih dvajsetih letih se je kakovost švicarskega hokeja zelo dvignila, česar se mnogi še vedno premalo zavedajo. Do takrat smo bili blizu njih in smo jih tudi premagovali, potem pa se je se njihova zgodba z Ralphom Kruegerjem obrnila navzgor. V bistvu je kopiral kanadski sistem hokeja, kar si v Švici lahko privoščijo, ker imajo toliko drsališč. Ni naključna zgodba, da so, kjer so. Vseeno smo vsi, predvsem pa igralci, pričakovali več, je pa res, da je bila švicarska igra z igralcem več nenormalno uspešna. Dobro, kdo bi rekel, da se jim je tudi plošček srečno odbijal, ampak vseeno. Preprosto nismo prikazali igre, kot smo si jo želeli, ni bilo prave reakcije, energije, kar so najbolj občutili igralci sami,« je o uvodnem porazu proti Švici dejal Bojan Zajc, ki je za slovensko reprezentanco odigral 155 tekem in bil na dvanajstih svetovnih prvenstvih. Tudi na tistem prvem v elitni diviziji, v kateri je nato igral še dvakrat.

Proti Kanadi najboljša tretjina

Da je bila njihova igra daleč pod ravnijo, ki so jo sposobni igrati, so se dobro zavedali tudi risi, ki so le 24 ur pozneje prikazali popolnoma drugačno igro. Predvsem to velja za prvo tretjino, ki so jo z zadetkom Jana Drozga celo dobili. »Lepo je bilo videti, kako so fantje odigrali prvo tretjino, ki me je nekoliko spominjala na naše prvo prvenstvo na Švedskem, ko smo z zadetkom Marcela Rodmana povedli z 1:0. Takrat so Švedi proti Stanu Reddicku sprožili 40 strelov, mi proti njihovim vratom tri ali štiri. Spomnim se, da je bil Reddick po prvi tretjini popolnoma bel v obraz, pa vemo, da je temnopolt. Tokrat pa so bili naši fantje v polju celo boljši od Kanadčanov in glede na nasprotnika je bila to ena najboljših tekem slovenske reprezentance do zdaj. Igra je bila pogumna, odločna, samozavestna, bil je »trash talk«, tudi nekaj provociranja. Žal mi je tistih dveh zadetkov ob koncu tekme, ki sta padla po naših nepotrebnih napakah, spet pa smo videli, kako najboljše reprezentance hitro kaznujejo vsako napako,« je Zajc, ki nastope slovenske reprezentance spremlja s posebnim zanimanjem, saj zanjo igra tudi njegov sin Miha, dejal o tekmi s Kanado.

Kopitar ravnal pravilno

Po njej se je Matjaž Kopitar obregnil tudi ob glavna sodnika, Švicarja Stefana Hürlimanna in Nemca Andrea Schraderja. Dejal je, da zanje obstajajo dvojna merila. »Mislim, da popolnoma upravičeno. Vsaj dveh očitnih spotikanj Kanadčanov sodniki niso kaznovali z izključitvijo, da o nekaterih drugih spornih odločitvah niti ne govorim. Prav je, da je Kopitar opozoril na to in dal vedeti, da tudi mi poznamo hokejska pravila, ki pa bi morala biti za vse enaka,« se je s Kopitarjem strinjal 57-letni Ljubljančan, ki meni, da je danes pred risi do zdaj najtežja tekma na letošnjem SP.

»S psihološkega vidika bo tekma z Norveško veliko težja, kot je bila proti Švici in Kanadi, saj lahko osvojimo kakšno točko, ki nam bo prišla prav v boju za obstanek v elitni diviziji. Glede na vložek, infrastrukturo, število igralcev in kje vse igrajo, so Norvežani močnejši od nas, vendar vseeno ne bomo več v vlogi outsiderja. Pričakujem trd boj do zadnje sekunde, vendar verjamem v našo kakovost. Občutek imam, da je v ekipi prava energija,« v ugoden razplet verjame Zajc.

Že 17 let v elitni diviziji

Norveška, ki že vse od leta 2006 nepretrgoma igra v elitni diviziji, je tako kot Slovenija obe tekmi na letošnjem SP v Rigi izgubila. V prvi proti Kazahstanu po izvajanju kazenskih strelov, čeprav je imela ves čas pobudo, vodila z 2:0 in 3:1 ter proti vratom nasprotnika sprožila skoraj še enkrat več strelov (34:18), v drugi, v kateri so bili v podrejenem položaju, pa so bili Švicarji bolšji s 3:0. Od letošnje sezone jih vodi Šved Tobias Johansson, ki je zamenjal dolgoletnega selektorja Pettra Thoresena. Njihova najbolj prepoznavna igralca sta izkušena napadalca Ken Andre Olimb in Andreas Martinssen, od mlajših pa 22-letni branilec Emil Lilleberg, ki ga je predlani na naboru izbrala Arizona Coyotes. Proti Kazahstanu se je dvakrat med strelce vpisal Michael Haga, ki ga večina slovenskih hokejistov dobro pozna, saj igra za Linz v ICEHL, enkrat pa Ole Julian Bjorgvik-Holm, ki igra za Cleveland Monsters, medtem ko je Markus Vikingstad soigralec Jan Urbasa, Žige Jegliča in Mihe Verliča v Bremenhavnu.

*** 16 medsebojnih tekem so odigrali slovenski in norveški hokejisti. Osemkrat je zmagala Slovenija, sedemkrat Norveška, enkrat pa ni bilo zmagovalca.