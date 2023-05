Kje je Lukašenko in kaj je z njim?

V Belorusiji pa tudi v tujini so se v zadnjih dneh razširile govorice in ugibanja o tem, kje je predsednik države Aleksander Lukašenko, ki so ga v javnosti nazadnje videli na ruski vojaški paradi ob praznovanju dneva zmage pred tednom dni. Veliko je bilo poročil, da je 68-letni voditelj huje bolan. Voditeljica opozicije Svetlana Tihanovska, ki je zbežala na Poljsko in v Litvo, je včeraj pozvala svoje privržence, naj bodo pripravljeni zagrabiti vsako priložnost, da državo spremenijo v demokracijo. Tako so poskušali po volitvah leta 2020, na katerih je Tihanovska izgubila, sledili pa so množični protesti zaradi trditev o goljufijah. Lukašenkov režim jih je nasilno zatrl in opozicijo doma utišal.Lukašenko se v Moskvi ni udeležil kosila, ki ga je priredil ruski predsednik Vladimir Putin, in je bil videti šibak. Manjkal je tudi na nedeljski vsakoletni slovesnosti, ko mladi Belorusi zaprisežejo zastavi. Oblasti so potem včeraj objavile fotografije in videoposnetke Lukašenka pri vojaškem poveljniškem centru. Imel je povito levo roko in hripav glas.