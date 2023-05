Ta napoved je gotovo spravila v slabo voljo ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča, razveselila pa študente. Ki upajo, da bo vlada še naprej tako ignorantska do visokošolskih učiteljev, da jih bo skratka tako zelo razjezila, da bodo slednji stavko, ki se začne 30. maja – skoraj natanko takrat, ko se začnejo prvi izpiti – podaljšali čim dlje, tja do konca junija in še čez, tako da bodo letos študijske počitnice vsaj za en mesec daljše. Ko pa se bodo študentje vrnili z dopusta, se bo vlada že dogovorila z učitelji o višjih plačah, ti pa bodo vsi dobre in prešerne volje študentom v časovni stiski nekje septembra množično vpisovali desetke za nazaj. Se sliši fino, a ne?