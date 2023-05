V nogometni ligi prvakov bosta danes in jutri predzadnji dejanji letošnje sezone. Po povratnih tekmah polfinala Inter – Milan in Manchester City – Real Madrid bosta znana kluba, ki se bosta pomerila v finalu 10. junija v Carigradu. Inter v današnji »Derby della Mandonnina«, na katerem bo v vlogi gostitelja, vstopa z veliko prednostjo 2:0 s prve tekme. Obenem zaradi odlične forme prekipeva od samozavesti, saj je zmagal na zadnjih sedmih tekmah. Konec tedna je rutinsko premagal Sassuolo s 4:2, ko je dva gola dosegel robustni napadalec Romelu Lukaku.

Ena najbolj pomembnih tekem v zgodovini Interja

»Pred nami je ena najbolj pomembnih tekem v zgodovini Interja. Da bi uresničili naše sanje o uvrstitvi v finale, bomo morali igrati s hladno glavo in vročim srcem. Naša prednost 2:0 je zaslužena, a nismo še ničesar naredili. Čeprav smo na prvi tekmi zmagali, je Milan vedno izjemen in ima odlične nogometaše. Uspeh lahko dosežemo le skupaj z našimi navijači, ki nam vedno stojijo ob strani,« je napovedal trener Interja Simone Inzaghi, ki je mojster za taktiko v pokalnih tekmovanjih. V letošnji sezoni je na štirih tekmah že trikrat premagal Milan. »Zavedamo se, da bo Milan naredil vse, da nadoknadi zaostanek s prve tekme. Kakšen bo razplet, bo odvisno zgolj od nas, zlasti pristopa in odločnosti. Milan bo skušal narediti nekaj izjemnega, zato bomo morali biti pripravljeni na vse,« je dan pred tekmo razmišljal branilec Interja Francesco Acerbi.

Milan je v očitni krizi in potrebuje sanjsko predstavo sezone, da bi nadoknadil zaostanek dveh golov. Popotnica je slaba, saj je v soboto doživel poraz 0:2 pri Spezii, 17. ekipi serie A, ki se krčevito bori za obstanek in je bila brez zmage na zadnjih osmih tekmah. Milan je italijanskem prvenstvu padel na peto mesto, zaostanek za Laziom na četrtem mestu, ki v prihodnji sezoni še prinaša igranje v ligi prvakov, je štiri točke. Trener Milana Stefano Pioli je slabo predstavo pri klubu mladega slovenskega reprezentanta Tia Cipota opravičeval s pomanjkanjem zbranosti, hitrosti in agresivnosti. »Zadnji dve tekmi s porazoma nista realna slika naših sposobnosti. Lahko smo veliko boljši. Pred nami je tekma, s katero lahko pišemo zgodovino. Verjeti moramo v to, da lahko premagamo Inter. Za takšen uspeh bomo morali igrati našo igro glede zbranosti, odločnosti in energije. Še vedno so možnosti, da bo naša sezona pozitivna,« je napoved trenerja Milan Stefana Piolija.

Igralci Milana na zagovoru pri navijačih

Potem ko je Milan v štirih dneh doživel dva poraza 0:2 z Interjem in Spezio, so navijači poklicali igralce in trenerja Piolija pod tribuno na zagovor. »Navijači so se pogovarjali z nami. Dali so nam podporo in vzpodbujali, da damo vse od sebe. Težko je pojasniti, da smo proti Laziu odigrali eno najboljših tekem sezone, nato pa se je vse spremenilo v prvih 20 minutah mestnega derbija,« je pojasnil Pioli. Navijači Milana velike upe polagajo v portugalskega napadalca Rafael Leaa, ki je zaradi poškodbe manjkal na prvi tekmi polfinala. Leao, ki je gonilna sila ekipe, saj je je v letošnji sezoni dosegel 13 golov in prispeval še 13 asistenc, je v nedeljo že treniral s soigralci. Milan je ostal brez vezista Ismaela Bennacerja, ki si je na prvi tekmi polfinala poškodoval koleno. Kot vse kaže bo drevi osrednji vezist Brahim Diaz, medtem ko bo Alexis Saelemaekers zaigral na desni strani napada. Tekmo, na kateri bo veliko čustev, bo sodil Francoz Clement Turpin.

Semafor lige prvakov Danes ob 21. uri: Inter – Milan (prva tekma 2:0 za Inter), jutri ob 21. uri: Manchester City – Real Madrid (prva tekma 1:1). Finale: 10. junija v Carigradu.