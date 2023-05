Ministrstvo za kulturo je razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev za letos objavilo 4. novembra; njegova okvirna vrednost je znašala največ 2,9 milijona evrov. Država v skladu z zakonom o medijih zagotavlja sredstva za pluralnost in demokratičnost splošnoinformativnih tiskanih medijev, programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij, kar zajema področje A. Zanj je bilo letos na voljo 846.000 evrov.

Najvišji znesek na tem področju so namenili projektu Zavoda za ustvarjanje kakovostnega novinarstva Pod črto in časopisni hiši Večer, ki bosta prejela vsak po 40.000 evrov. Delo, Dnevnik in Gorenjski glas bodo prejeli po 38.000 evrov, Mladina pa 36.000 evrov. Nobeden od omenjenih na lanskem razpisu ni prejel niti evra. Visoko med prejemniki je spet Beletrina, ki je lani prejela 36.000 evrov, letos pa 4000 evrov manj. Prav tako bo 30.000 evrov prejela Družina, lanskih največjih prejemnikov Planeta TV, produkcijske skupine Mangart in TSmedia pa tokrat ni med izbranimi. Brez denarja bo ostalo tudi podjetje Lanaka media, katerega direktor je Bojan Požar, ki je lani prejelo blizu 21.000 evrov.

Država je sredstva namenila tudi za programske vsebine radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa. Te vsebine vključuje sklop B, letos vreden skoraj 2,1 milijona evrov. Največji prejemniki sredstev so Radio Študent, ki je lani ostal brez denarja, Koroški radio, Štajerski in Murski val ter Radio Gorenc in TV Idea - Kanal 10. Lani so najvišji mogoči znesek, 100.000 evrov, prejeli Radio Ognjišče, Radio Robin, Gorenjska televizija, Televizija Novo mesto, TV Idea - Kanal 10 in velenjska VTV. Na tokratnem razpisu je največ, skoraj 82.000 evrov, prejela TV Idea, za okoli 20.000 evrov nižja sredstva pa bodo letos za svoje projekte prejeli tudi vsi drugi omenjeni mediji. sta