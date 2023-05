Rusija naj bi nad Baltikom prestregla Natovi letali

Rusija je danes sporočila, da je nad Baltsko morje poslala bojno letalo Su-27 in prestregla dve Natovi letali, nemško patruljno letalo P-3C Orion in protipodmorniško patruljno letalo Atlantique 2 francoske mornarice. Letali naj bi poskušali kršiti njen zračni prostor, vendar ju je ruski lovec, kot so pojasnili, uspešno odvrnil.