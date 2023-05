Žan Vipotnik, ki je trenutno prvi strelec v Prvi ligi Telemach z 20 goli, je v glasovanju prehitel Olimpijina aduta Timija Maxa Elšnika in Maria Kvesića. »Iskreno sem presenečen, bila je huda konkurenca. Hvala vsem, ki so glasovali, hvala soigralcem, vsem v klubu, družini, brez njih mi to ne bi uspelo. Ena tekma pa je še do konca sezone, gremo v nove zmage,« je dejal Vipotnik, ki je bil tudi najboljši mladi igralec sezone.

Vipotnik pa bo bržčas tako kot Albert Riera kmalu zapustil Slovenijo. Mariborov napadalec o prihodnosti ni želel govoriti, zato pa je Riera, ki je z Olimpijo osvojil vse, kar se osvojiti da. Na slavnostnem dogodku je poudaril, da je njegove zgodbe pri zeleno-belih konec. Zahvalil se je vsem za priložnost in lepe trenutke. »Ni pa slabo,« je to, da je osvojil prvenstvo, pokal in še naziv trenerja leta pokomentiral Riera, ki je v glasovanju premagal Oliverja Bogatinova iz Radomelj ter Damirja Krznarja iz Maribora.

V ekipi leta so vratar Olimpije Matevž Vidovšek, branilci Max Watson, Gregor Sikošek (oba Maribor), Marcel Ratnik in Đorđe Crnomarković (oba Olimpija), vezisti Svit Sešlar, Mario Kvesić in Timi Max Elšnik (vsi Olimpija) ter napadalci Žan Vipotnik (Maribor), Mirlind Daku (Mura) in Charles Ikwuemesi (Celje).

Ana Milović je med dekleti slavila v konkurenci soigralke Sare Makovec in igralke Mure None Kaje Korošec.

Pri glasovanju so tako kot vsako leto sodelovale članice in člani sindikata Spins, torej nogometašice in nogometaši iz prve lige. Prav tako je pri glasovanju sodelovala Zveza nogometnih trenerjev Slovenije, preko katere je v glasovanje vključenih več kot 800 trenerjev, svoj glas so prispevali tudi novinarji športnih redakcij iz 13 medijskih hiš v Sloveniji ter navijači.