Jože, poglej čez mejo, prosim

Jože Možina je zopet dobil svojih pet minut na svoji RTV SLO 1 s komentarjem po Dnevniku v oddaji Utrip v soboto, 13. maja. Predlagam mu, da si vendarle enkrat ogleda poročila naših sosedov. Denimo: obletnica osvoboditve Italije je državni praznik Republike Italije, ki se praznuje vsakega 25. aprila v spomin na osvoboditev Italije od nacifašizma, konca nacistične okupacije in dokončnega padca fašističnega režima. To je temeljni dan za zgodovino Italije, kot simbol odpora, torej boja, ki so ga vodili partizani od 8. septembra 1943. Kaj je bilo pa prej?