Med pandemijo je Tajvan učinkovito ublažil širjenje bolezni s pomočjo svojega celovitega sistema javnega zdravstva, dobro usposobljenega osebja ter učinkovitih sistemov epidemiološkega nadziranja, preiskovanja in analiziranja. V primerjavi z 38 državami članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Singapurjem je Tajvan uvrščen med šest držav z najnižjo stopnjo umrljivosti in smrtnosti zaradi covida-19. Je tudi na četrtem mestu po stopnji precepljenosti z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 in na tretjem mestu po številu cepljenj z dodatnim cepivom.

Vse od leta 2017 Tajvan ni bil povabljen na letno zasedanje Svetovne zdravstvene skupščine (WHA). Zdaj, ko se pandemija covida-19 umirja in se spodbuja globalni dialog o krepitvi zdravstvenih sistemov, Tajvan ne bi smel biti izpuščen. Tajvan lahko pomaga, z njegovo vključitvijo v globalni dialog pa bi svet postal bolj zdrav, trajnosten in pravičen.

Zato Tajvan poziva Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) in vse zainteresirane strani, naj podprejo vključitev Tajvana v WHA s statusom opazovalca ter njegovo aktivno sodelovanje na srečanjih, v mehanizmih in dejavnostih organizacije. Tajvan bo še naprej sodeloval s preostalim svetom, da bo pomagal zagotoviti temeljno človekovo pravico do zdravja, zapisano v ustavi WHO. V duhu ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov nihče ne bi smel biti zapostavljen, še zlasti ne Tajvan, ki pomembno prispeva k svetovnemu javnemu zdravju.

Dr. Hsueh Jui-yuan, minister za zdravje in socialno varstvo, Republika Kitajska (Tajvan)