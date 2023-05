V Hollywoodu že dober teden dni stavka več kot 11.000 televizijskih in filmskih scenaristov, potem ko so propadla pogajanja med studii in Ameriškim cehom scenaristov (Writers Guild of America). Zaradi stavke, prve po šestnajstih letih, so se že ustavila snemanja številnih oddaj, televizijskih serij in filmov. Med njimi so številne pogovorne oddaje, recimo Ta teden nocoj z Johnom Oliverjem, Netflixova serija Stranger Things in Applova Severance ter Disneyjev rimejk kultnega akcijskega filma Rezilo. Ker je večina filmov posneta okoli eno leto vnaprej, učinki stavke v filmskem segmentu ne bodo vidni do konca leta. Scenaristi v stavki zahtevajo višje plače, več varnosti glede zaposlitve in večji delež dobička od pretočnih vsebin, studii pa na drugi strani zatrjujejo, da morajo stroške zmanjšati. Po pisanju ameriških medijev bi stavka lahko trajala več tednov ali celo mesecev, zadnja leta 2007 je v industriji zabave v Los Angelesu potekala sto dni.

Razmah videa na zahtevo oziroma pretočnih platform je krepko dvignil število letno posnetih serij in filmov, kar pomeni tudi več delovnih mest za pisce. Kljub temu člani Ameriškega ceha scenaristov navajajo, da zaslužijo veliko manj denarja in delajo v slabših razmerah. Pisci televizijskih serij po navedbah ceha prejmejo zgolj 46 odstotkov plačila, ki ga prejmejo voditelji v teh serijah. V zadnjih letih so plače zaradi inflacije padle tudi za petino, trdijo v cehu. Po podatkih revije Variety je tedenski minimum za zaposlenega pisca televizijske serije v sezoni 2019–2020 znašal 4546 dolarjev, medtem ko scenaristi komičnih oddaj za pretočne platforme sploh nimajo določenega minimalnega plačila, navaja ceh. Scenaristi sicer poleg plačila za pisanje prejemajo tudi tantieme od televizijskih predvajanj filmov in serij, a ta vir zaslužka v zadnjem obdobju zaradi TV-trendov upada, medtem ko iz naslova predvajanja na pretočnih platformah (Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime) ne prejmejo veliko.

Zveza filmskih in televizijskih producentov (Alliance of Motion Picture and Television Producers), ki v sporu zastopa studie, je že zavrnila navedbe ceha, da želijo studii pisce potisniti v povsem prekariziran položaj (tako imenovano gig gospodarstvo, vezano na projekte). Čeprav nočejo privoliti v to, da bi bili pisci zaposleni in plačani, tudi ko zanje ni dela – ogromna večina piscev je namreč svobodnjakov, ki delajo pri projektih – v zvezi producentov poudarjajo, da so scenaristi zaradi zdravstvenega varstva, otroških dodatkov in pokojninskih prejemkov v bistveno drugačnem položaju od siceršnjih prekarnih delavcev. Iz zveze so še sporočili, da so scenaristom med drugim ponudili minimalno zagotovljeno plačilo za pisce pretočnih komedij, da so pripravljeni povišati tudi tantieme za pretočne storitve, a le ob ustreznem kompromisu pri drugih postavkah. Ključna je seveda višina dviga plačil. Ameriški mediji poročajo, da bi izpolnitev vseh zahtev ceha scenaristov studie stala med 450 in 600 milijoni dolarjev na leto.