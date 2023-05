Navajeni smo, da so restavracije ob igriščih za golf bolj elitne in prestižne narave, Restavracija 1444 pa je vsaj glede na jedilnik veliko bolj ljudska. Imate burgerje, testenine, rižote, solate, nekaj kosov mesa … Degustacijskih menijev pa nimate.

Naš namen je, da poleg destinacije za igralce golfa postanemo tudi družinska vikend destinacija. Tudi zato smo naš jedilnik – à la carte – sestavili tako, da je na njem nekaj za vsakogar. Ponujamo meso, ribe, testenine, solate, rižote. Vsak dan pečemo dve vrsti kruha. Ker je danes ogromno povpraševanja po burgerjih, smo jih uvrstili na naš prenovljen jedilnik. Degustacijski meni imamo prav tako že pripravljen in z njim bomo v kratkem začeli razvajati naše goste. Želimo se profilirati ne samo kot hotelska restavracija za naše goste, temveč tudi kot restavracija višjega nivoja, v kateri se bodo stregle jedi, pripravljene na osnovi lokalnih sestavin in letnih časov. Sicer smo na delovnih obratih od jutra do večera. Zjutraj strežemo zajtrke hotelskim gostom, kosila in večerje pa imamo tako za naše kot za zunanje goste. Organiziramo tudi posebne večerje za zaključene skupine udeležencev različnih konferenc in kongresov, praznovanja obletnic, rojstnih dni in birm ter poročna slavja.

Zadnje čase skoraj ni restavracije ali gostilne, ki se ne bi hvalila, da je pri njih vse lokalno in domače. Boste lahko vzdrževali sistem nabave lokalnih sestavin?

Seveda. Ko govorimo o lokalnem, imamo v mislih slovenske sestavine. Če so tartufi iz Istre, pomeni, da so naši, domači, če govorimo o brancinu, pomeni, da je iz Jadranskega morja, postrvi so iz slovenskih ribogojnic, meso in zelenjava sta slovenskega izvora, tudi oljčno olje je iz slovenskega dela Istre. Slovenija je majhna, zato ni težko dobiti svežih sestavin.

Kakšna je pravzaprav struktura vaših gostov, glede na to, da je restavracija neposredno ob igrišču za golf?

Veliko je igralcev golfa, ki hodijo k nam na turnirje ali za nekaj dni samo igrat golf. Večina je naših stalnih gostov, prihajajo pa tudi že novi, saj je igrišče za golf v Mokricah postalo precej priljubljeno tako pri Slovencih, Hrvatih in Avstrijcih kot tudi pri drugih, med katerimi zadnje čase opažamo vse več Američanov in Kanadčanov. Kot sem omenil, je vse več tudi vikend turistov, ki pridejo na Mokrice v družinskem krogu kolesarit, se sprehajat in seveda tudi kaj pojest. Večina si danes želi stika z naravo, zato je naš največji adut prenovljena terasa, od koder se razprostira razgled na gozdove, park in igrišče za golf. Naravo pa jim poskušamo pripraviti tudi na krožnikih.

Ekipa Restavracije 1444 je precej mednarodno obarvana. Vi in vodja gostinstva sta iz Hrvaške, glavni kuhar je Madžar, natakarji in natakarice so iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Makedonije.

Vsi gostinci imajo težave s kadri, naj bo to na Hrvaškem ali v Sloveniji. Izziv, kako dobiti dober kader, je iz leta v leto večji, ampak nam je uspelo sestaviti dobro ekipo. Ker kadra nismo dobili v Sloveniji, smo morali poiskati druge rešitve. Na srečo še nismo tako daleč, da bi kadre morali uvažati iz tako imenovanih tretjih držav, kar je vsaj na Hrvaškem in drugod po Evropi že postalo neizogibno.

Dandanes je v gostilnah in restavracijah vse več zahtev po vegetarijanskih, veganskih jedeh. Tudi različnih intoleranc je vse več. Se prilagajate temu?

Danes mora biti vsaka boljša gostilna pripravljena na vse vrste okusov in zahtev. Sam izhajam iz družine, v kateri sem edini, ki ni vegetarijanec ali vegan, zato vem, kako pomembno je to. Posebnih veganskih menijev sicer nimamo, se pa lahko prilagodimo vsakomur. Danes, ko lahko v zelo kratkem času dobimo vse mogoče sestavine, to niti ni tako velik problem. Naj se sliši še tako patetično, ampak gostinci se moramo vedno potruditi za to, da bodo naši gostje odšli domov zadovoljni.

Kako pa ste se lotili priprave vinske karte? Kaj vse se skriva v grajski vinski kleti?

Marsikaj za vsak okus. Dolenjska velja za regijo, ki je v vinskem smislu zelo napredovala, tako da z lokalnimi vinarji že sodelujemo. Imamo tudi vina z drugih koncev Slovenije in seveda tudi taka, ki veljajo za bolj prestižna, denimo vina iz Bordeauxa ali pa supertoskance. K nam že prihajajo gostje, ki si zaželijo popiti kakšno takšno steklenico. Trudimo se, da jih bo v prihodnje zaradi dobre ponudbe še več. Hkrati smo že v fazi priprave naše avtorske karte s koktajli, na kateri bodo koktajli z imeni, ki bodo govorila o zgodbah, povezanih z gradom Mokrice. Med njimi bo nedvomno tudi koktajl, posvečen skupini Pet Shop Boys, ki je v osemdesetih letih na gradu in v okolici posnela videospot za skladbo Heart. Ta pesem je bila takrat prvouvrščena na angleški pop lestvici. Takšne zgodbe bi radi še naprej pripovedovali tako prek hotelskih storitev kot tudi prek gastronomije.

Glede na to, da Restavracija 1444 stoji ob igrišču za golf in da med golfisti veljajo dokaj stroga pravila oblačenja, je pri vas zapovedan kodeks oblačenja?

V času kosil kakšnih posebnih zapovedi ni. Sicer pa naši gostje vedo, kam so prišli, zato težav s tem, da bi na večerjo v restavracijo prihajali v kratkih hlačah in japonkah ali trenirkah, nimamo. V času kosil je seveda kar precej gostov mogoče videti v njihovih značilnih opravah za golf.

Grad Mokrice je znan tudi po porokah. Ali v sklopu restavracije pripravljate tudi poročne jedilnike?

Seveda. Grad Mokrice je priljubljena poročna destinacija, zato se s tem veliko ukvarjamo. Lahko ponudimo celotno organizacijo poroke, vključno z vsemi jedmi, vinsko karto in postrežbo.

Spečete tudi poročno torto?

Seveda. Naša slaščičarna deluje v sklopu Term Čatež in ponosni smo, da lahko tako poročnim kot preostalim gostom ponudimo slaščice iz lastne proizvodnje.

Na gradu so bili pred leti tudi protokolarni sestanki, med drugim sta se tukaj srečala Borut Pahor in Ivo Sanader. Boste ponovno sodelovali tudi z državnim protokolom?

Trenutno ne sodelujemo, a si seveda želimo, da bi se kaj takega ponovno zgodilo. Ob tem naj dodam, da imamo tri seminarske dvorane in da gostimo veliko kongresov ter različnih drugih srečanj.