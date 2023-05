Osnovne certifikate Družini prijazno podjetje so prejeli Cargox, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, skupina Sij in Toplice Sveti Martin. Polne certifikate pa so prejeli Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu, Nil, Radenska, Saubermacher Slovenija in Zavod Pristan.

Certifikat Družini prijazno podjetje velja za eno izmed orodij za učinkovito ter bolj kakovostno upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetij in organizacij. Namenjen je podjetjem in javnim ustanovam z več kot desetimi zaposlenimi. Ekvilib inštitut je certifikate podelil na današnji 15. maj, ko tradicionalno obeležujemo mednarodni dan družin, ki letos poteka pod geslom Demografski trendi in družine.

Hkrati so podelili tudi posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji. Prejeli so jih Komunala Sevnica, Addiko Bank, GKN Driveline Slovenija, Javno podjetje Marprom, skupina Panvita, RTV Slovenija, Termoelektrarna Brestanica, Zavod PPC Tezno in Holding Slovenske elektrarne.