Ahmet Yener je sporočil, da morajo prešteti še približno 35.000 glasov. Recep Tayyip Erdogan je po zadnjih podatkih prejel 49,51 odstotka glasov, kandidat opozicije in njegov glavni tekmec Kemal Kilicdaroglu pa 44,88 odstotka. Prvi izidi so sicer kazali, da bi lahko Erdogan zmagal že v prvem krogu, saj naj bi dobil več kot 50 odstotkov glasov, a je z nadaljevanjem štetja njegova podpora padla pod to mejo. Erdogan in Kilicdaroglu se bosta tako znova pomerila v drugem krogu, ki bo 28. maja.

Pri tem bi za zmago lahko bila ključna tudi morebitna podpora tretjega predsedniškega kandidata Sinana Ogana, nekdanjega poslanca ultranacionalistične stranke MHP in vodje zavezništva ATA, ki je prejel približno 5,2 odstotka glasov. Ogan je po navedbah nemške tiskovne agencije dejal, da »želi trdna zagotovila o številnih vprašanjih«, preden bo podprl katerega od svojih protikandidatov iz prvega kroga. Pri tem je izpostavil boj proti terorizmu, spoštovanje načel sekularne države in vračanje sirskih beguncev v Sirijo.

Oba glavna kandidata za predsednika Turčije verjameta v zmago

Erdogan je kmalu po polnoči stopil pred množico podpornikov, zbranih pred štabom njegove stranke AKP v Ankari, in se zmagoslavno razglasil za pripravljenega voditi državo še naslednjih pet let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Iskreno verjamem, da bomo tudi v prihodnjih petih letih služili našim ljudem,« je dejal 69-letni turški voditelj in požel bučen aplavz.

Opozicija je medtem sprva izrazila nekaj dvomov o verodostojnosti štetja glasovnic in trdila, da je v prednosti, vendar je nato 74-letni Kilicdaroglu ob nagovoru podpornikom in novinarjem danes dejal, da se zdi drugi krog neizogiben. »Če nas narod pošlje v drugi krog, bomo zagotovo zmagali. Volja za spremembe v družbi je večja od 50 odstotkov,« je dejal.

Michel in von der Leyenova čestitala Turkom za visoko volilno udeležbo

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta danes čestitala Turkom za visoko volilno udeležbo v nedeljskem prvem krogu predsedniških ter parlamentarnih volitev. »To je zelo jasen znak, da so Turki zavezani uresničevanju svojih demokratičnih pravic, da gredo volit, in da cenijo demokratične institucije,« je povedala von der Leyenpva o prvem krogu turških predsedniških in parlamentarnih volitev. Tudi Michel je čestital državljanom Turčije za volilno udeležbo, ne on ne von der Leyenova pa ob tem nista spregovorila o dolgoletnih prizadevanjih Ankare za članstvo v Evropski uniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kilicdaroglu se je pred volitvami zavezal, da bo v primeru zmage izboljšal odnose z Brusljem z namenom ponovnega zagona prizadevanj za članstvo. »Volitve so še vedno odprte. Videti moramo, kako bo v drugem krogu, kar bomo zelo pozorno spremljali,« je danes še dejala von der Leyenova.

Medtem so se na izide odzvali tudi v Moskvi in izrazili pričakovanje po poglobitvi odnosov med državama, ne glede na zmagovalca volitev. »Z veliko pozornostjo in zanimanjem spremljamo novice, ki prihajajo iz Turčije. Spoštovali bomo izbiro turškega ljudstva,« je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da v Moskvi v vsakem primeru pričakujejo nadaljevanje in poglobitev sodelovanja med državama.

Več kot 60 milijonov turških volivcev je v nedeljo volilo tudi nov parlament. Za sedeže v njem se je potegovalo 24 strank in 151 neodvisnih kandidatov. Po zadnjih podatkih je zavezništvo pod vodstvom Erdoganove Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) prejelo 49,31 odstotka glasov, opozicijsko zavezništvo pod vodstvom Kilicdaroglujeve Republikanske ljudske stranke (CHP) je doseglo 35,18 odstotka, na tretje mesto pa se je s približno 10 odstotki glasov uvrstilo Zavezništvo za delo in svobodo, ki združuje več levih strank in prokurdsko Ljudsko demokratsko stranko (HDP).

Ovse: Erdogan imel kljub dobro vodenim volitvam neupravičeno prednost

Nedeljske parlamentarne in predsedniške volitve v Turčiji je zaznamovala visoka volilna udeležba, toda po oceni mednarodnih opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je imel trenutni predsednik Recep Tayyip Erdogan s svojo vladajočo stranko AKP kljub dobro vodenim volitvam neupravičeno prednost.

Mednarodni opazovalci so v današnji izjavi zapisali, da so bile volitve v Turčiji sicer dobro vodene in so volivcem ponudile izbiro med resničnimi političnimi alternativami, vendar so vladajoče strukture nekatere opozicijske politike in stranke ter civilno družbo in neodvisne medije ovirale pri udeležbi na volitvah, saj so omejevale temeljne svoboščine zbiranja, združevanja in izražanja.

Skupna opazovalna misija Urada Ovse za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR), Parlamentarne skupščine Ovse in Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE) je ugotovila tudi, da pravni okvir Turčiji ne zagotavlja popolne podlage za izvedbo demokratičnih volitev. »To so bile sicer konkurenčne, vendar še vedno omejene volitve, saj je kriminalizacija nekaterih političnih sil, vključno s pridržanjem več opozicijskih politikov, preprečila popoln politični pluralizem in ovirala pravice posameznikov, da bi kandidirali na volitvah. Politično vmešavanje v volilni proces ni v skladu z mednarodnimi zavezami Turčije,«je dejal koordinator in vodja opazovalne misije Ovse Michael Georg Link.

Kot del mednarodne misije evropske Levice je volutve spremljala tudi članica Levice

Na povabilo prokurdske Ljudske demokratske stranke (HDP) pa je v Turčijo kot del mednarodne misije evropske Levice odšla članica Levice Valentina Škafar. Svoje naloge je opravljala v mestu Van v istoimenski provinci na skrajnem vzhodu Turčije, ki jo sestavlja pretežno kurdsko prebivalstvo. V pogovoru za STA je povedala, da je bila v Turčiji prisotna kot članica neakreditirane misije, ki je bila v primerjavi z uradnimi opazovalci misije Ovse sicer dokaj omejena, kar se tiče pristojnosti, pa tudi samega dostopa do volišč.

Toda po njenih besedah se je članom prokurdske stranke HDP zdelo pomembno, da je mednarodnih opazovalcev na volitvah čim več, predvsem v vzhodnem delu države, kjer živi veliko Kurdov, saj sta tam represija in omejevanje političnega delovanja pogosta praksa. Povedala je, da si je njena delegacija ogledala štiri volišča, pri čemer so na vseh opazili močno povečano prisotnost vojske in policije. Pripadniki obeh so po njenih besedah stali neposredno ob volilnih skrinjicah, četudi bi morali biti v skladu s pravili nekoliko oddaljeni od njih.

Dejala je, da neposrednega nadlegovanja ali napadov niso opazili, so pa policisti dva člana delegacije evropske Levice priprli, nekatere so zasledovali, po njenih besedah sta policija in vojska s svojo prisotnostjo dosegli psihološki učinek nelagodja med prebivalstvom.