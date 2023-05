Že od leta 1971 živimo na račun prekomernega izkoriščanja naravnih virov, kar ogroža tako našo prihodnost kot prihodnost naših zanamcev. Ekološki dolg predstavlja idejo, da moramo za dolgoročni obstoj človeštva na Zemlji živeti znotraj meja zmogljivosti planeta in prilagoditi način življenja, da v določenem obdobju ne potrošimo več virov, kot jih lahko narava v istem obdobju obnovi.

Posledice prekomernega izkoriščanja se kažejo v degradaciji okolja in v podnebnih spremembah, ki med drugim povzročajo vedno hujše požare, suše in poplave. To poleg neposredne škode za ljudi resno ogroža svetovne ekosisteme, ki nam zagotavljajo hrano, pitno vodo in druge naravne vire.

Zmanjšanje ekološkega odtisa se sliši kot zahteven izziv, a lahko s pametnim načrtovanjem in vlaganjem v primerne tehnološke in sonaravne rešitve poskrbimo za naše okolje in hkrati ohranjamo oziroma celo izboljšamo kakovost našega življenja. Najlažje bo, če se vprašamo, kakšen svet želimo zapustiti svojim zanamcem. Prihodnost je lahko taka, da namesto stresnega prebijanja skozi prometne zamaške v lastnem avtomobilu pot opravimo s kolesom, avtobusom ali hitrim in udobnim vlakom, kjer je ta na razpolago. Ekološki dolg lahko zmanjšamo tudi tako, da za zanesljivo proizvodnjo elektrike namestimo sončne panele na streho, da živimo v dobro izoliranem in udobnem stanovanju, da nosimo kakovostna in trpežna oblačila, da po možnosti popravimo elektronske in druge naprave (ne kupimo takoj novih) in da uživamo v lokalni ekološko pridelani hrani.

Treba bo tudi spremeniti svoje potrošniške navade z zmanjšanjem deleža mesa in mlečnih izdelkov v prehrani ter bolj trajnostno naravnati svoje nakupe in načine potovanja. S temi ukrepi bomo hkrati ublažili posledice podnebnih sprememb in se prilagodili nanje. (Reus.si)