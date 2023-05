Z naborom opreme smo se trudili poudariti obstoječ parket in talne letvice, z ujemajočo stropno štukaturo, ki obdajajo celotno stanovanje. Idejna tlorisna zasnova zajema manjši vhodni prostor s prostorno garderobno omaro, v katero je skrita vsa sistemska oprema, in funkcionalno zasnovano kopalnico z vgradno kabino za prhanje ter priključkom za pralno-sušilni stroj.

Stanovanje se nato odpre v manjši dnevni bivalni prostor, ki zajema niz kuhinjskih elementov z vgradnim hladilnikom, teleskopsko napo, vgrajeno v viseče omarice, in pečico, prav tako vgrajeno v omarico pod kuhališčem. Prostorna jedilna miza asimetričnih oblik s štirimi stoli je barvno usklajena z videzom kuhinjske niše.

Dnevni kotiček je opremljen z usnjenim dvosedom in naslanjačem, ki dopolnjuje ubrano barvno paleto rjavih in bež odtenkov. Zaradi prostorske stiske smo spalni del pregradili s po meri narejeno garderobno omaro, ki služi tako za pregrado kot za dodatno shranjevanje oblačil in drugih gospodinjskih pripomočkov. Prostor dopolnjujejo sobne rastline, stenske umetnine in druga dekoracija, kar naredi prostor bolj domač.