Počitniški dom Zambratija v Savudriji, v katerem lahko hkrati letuje 130 otrok, deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in leži v objemu velikega zelenega parka, objekt pa je le minuto oddaljen od plaže in prijetnega morskega zaliva. V prvem in drugem nadstropju doma je skupno 15 sob s 4 do 11 ležišči ter pripadajoče sanitarije, v pritličju pa je še velika jedilnica, ki jo uporabljajo tudi kot večnamenski prostor za druženje, prireditve in razvedrilo mladih obiskovalcev letovišča.

JUBovi mojstri so morali nekaj dotrajanih sten v prostorih, kjer se nabira vlaga, ustrezno prehodno obdelati, da so se osnovni premazi na stenskih površinah pred nanosom barve pravočasno tudi osušili. V ZPM Ljubljana Moste - Polje so bili pridnih rok izkušenih mojstrov in 25 prostovoljcev iz JUBa nadvse veseli, saj so jim pomagali uresničiti letošnje načrte za osvežitev vseh stenskih in stropnih površin, za katere morajo sicer poskrbeti pred začetkom vsake počitniške sezone. Valjčke in čopiče za akcijo je tokrat prispevalo podjetje Z&Z.

Med predstavniki ZPM Ljubljana Moste - Polje, ki so pozorno spremljali potek del, sta bila tudi Krešo Pokrovac, oskrbnik počitniškega doma, ter Edi Rušnjak, hišnik in kuhar v eni osebi, ki po zaključku del nista skrivala navdušenja: »V ZPM Ljubljana Moste - Polje se vsem sodelujočim, mojstrom in prostovoljcem iz JUBa, ki so nam praktično v enem dnevu pomagali polepšati naše letovišče, toplo in od srca zahvaljujemo. Zdaj že komaj čakamo na poletje, ko bo tu spet zelo živahno, saj bo z nami spet polno zadovoljnih in sproščenih otrok.«