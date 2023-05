Na območju mesta Obrovac se je reka Zrmanja prelila prek zaščitne ograde. V občini Gračac pa je bregove prestopila reka Otuča, zaradi česar so gasilci morali evakuirati ogrožene prebivalce, so sporočili iz štaba civilne zaščite zadrske županije.

Razmere na območju so se danes umirile, gasilci pa izčrpavajo vodo iz poplavljenih zgradb. »Reka Otuča se je vrnila v svojo strugo. Gasilci ter pripadniki gorske reševalne službe in Rdečega križa izčrpavajo vodo in pomagajo prebivalcem,« so davi sporočili iz štaba civilne zaščite zadrske županije. Napovedali so, da bodo naravno nesrečo razglasili, če bodo ugotovili dovolj veliko gmotno škodo.

Gladina reke Zrmanja v Obrovcu po drugi strani še vedno narašča in je presegla najvišjo raven v zgodovini, so sporočili iz štaba civilne zaščite zadrske županije. Dodali so, da je v Obrovcu poplavljeno staro mestno jedro, pritličje občinske zgradbe in posamezni poslovni prostori. Stanovanjskih stavb zaenkrat ni poplavilo.

Zaradi obilnih padavin in poplavljenih cest je bilo v nedeljo na območju zadrske županije za ves promet zaprtih več cest, so sporočili iz Hrvatskega autokluba. Posamezne ceste so zaprte tudi danes.

Zaradi nenehnih padavin narašča tudi reka Sava v hrvaški prestolnici. Direktor Vodnogospodarskega odseka za zgornjo Savo Tomislav Suton je za hrvaško nacionalno televizijo HRT v nedeljo ocenil, da bi Sava v Zagrebu lahko prestopila bregove v sredo in poplavila območje nasipa, a ne prebivalcem mesta ne bo povzročila večjih težav.