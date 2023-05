V nedeljo so se v Belorusiji poklonili trem državnim simbolom. Na osrednjem trgu v Minsku je državljanom v imenu Lukašenka čestital predsednik beloruske vlade Roman Golovčenko.

Lukašenka na slovesnost ni bilo, že pred tem so mediji poročali o njegovem domnevno slabem zdravstvenem stanju.

Ob robu torkovega praznovanja obletnice sovjetske zmage nad nacistično Nemčijo v Moskvi Lukašenko po poročanju ruskega časopisa Komersant ni bil videti zdrav, v neposredno bližino Kremlja naj bi ga prepeljali z električnim avtom.

Zaradi slabega počutja je izpustil tudi kosilo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki so se ga udeležili voditelji Armenije in srednjeazijskih držav. Prav tako je prekinil tradicijo nagovorov beloruskih vojnih veteranov ob dnevu zmage.

V nedeljo zvečer je poslanec ruske dume Konstantin Zatulin za spletni portal Podjom dejal, da Lukašenko nima covida, temveč je enostavno bolan in potrebuje malo počitka. Drugih podrobnosti ni navedel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tiskovni predstavniki beloruskega predsednika njegovega zdravstvenega stanja niso komentirali.

Lukašenko je na položaju predsednika Belorusije od leta 1994. Leta 2020 je šestič zmagal na volitvah, ki so jih mnogi označili za neregularne in so v državi sprožile proteste.

Velja za dolgoletnega zaveznika ruskega predsednika Putina. Ob začetku ruske invazije na Ukrajino mu je izrazil podporo in mu omogočil, da uporablja belorusko ozemlje za prodiranje v Ukrajino.