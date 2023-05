Zlati vitezi izločili Kopitarjeve krvnike

Znan je tretji udeleženec polfinala končnice severnoameriške hokejske lige NHL. Po Carolini in Floridi si je predzadnji krog bojev za Stanleyjev pokal zagotovila ekipa iz Las Vegasa. Zlati vitezi so s 4:2 v zmagah izločili Oilers, potem ko so v gosteh v Edmontonu zmagali s 5:2. Edmonton je v prvem krogu izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.