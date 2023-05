Državni in pokalni nogometni prvaki Slovenije so doživeli osmi poraz na prvenstvu. Olimpija je namreč izgubila v Domžalah in domačemu moštvu omogočila, da ostaja v igri za četrto mesto, ki kot zadnje vodi v evropska tekmovanja. Eden ključnih mož tekme je bil Franko Kovačević z golom in podajo. Olimpija je imela sicer nekoliko boljšo statistiko, a je zmagovalca odločila predvsem želja po zmagi, ki je bila večja pri Domžalčanih.

Strelski junak predzadnjega kroga je bil Mirlind Daku. Kosovec je v 16 minutah dosegel tri gole ter Gorici preprečil, da bi si teoretično priborila dvoboj v dodatnih kvalifikacijah že pred zadnjim krogom. Daku je v tej sezoni dosegel 18 zadetkov in ima pred zadnjim krogom teoretične možnosti, da postane najboljši strelec lige. Toda čaka ga izjemno težka naloga, saj za mariborskim napadalcem Žanom Vipotnikom zaostaja za dva zadetka.

Halilović mojster zaključkov

Točko so si v boju za obstanek v ligi po zaslugi Dina Halilovića zagotovili Sežančani. Tabor je namreč v četrti minuti sodnikovega podaljška izenačil proti Mariboru ter se na predzadnjem mestu točkovno izenačil z Gorico. Kluba bosta imela usodo v svojih nogah, saj se bosta v petek pomerila v medsebojnem dvoboju, ki bo odločal, kdo bo zapustil prvoligaško druščino in kdo bo šel v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi. »Čeprav na papirju z osvojeno točko nismo veliko pridobili, pa smo dobili veliko mero samozavesti. V drugem delu sezone smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo z vsemi klubi. V petek nas čaka najpomembnejša tekma sezone, pred katero smo optimisti,« je po tekmi za Sportklub povedal Dino Halilović, ki je na drugi tekmi zapored v zadnjih minutah poskrbel za točko Sežančanov. »Maribor je magnet za igralce, zato nisem imel nobenih težav z motiviranostjo igralcev. Veseli me, da smo prišli do položaja, ko bomo na zadnji tekmi sami odločali o svoji usodi,« meni trener Tabora Dušan Kosić.

Zanimiv je tudi dvoboj za drugo mesto. Maribor po novem zaostaja za Celjem za tri točke, a se na papirju zdi, da ima konec tedna nekoliko lažji razpored, saj bo doma gostil klub Bravo, medtem ko bodo Celjani odpotovali k Olimpiji. Zanimivo je, da imata Maribor in Celje enako medsebojno statistiko, saj sta v štirih dvobojih oba po enkrat zmagala in izgubila ter dvakrat remizirala, razlika v golih pa znaša 8:8. »V Sežani smo bili v obrambi premalo zbrani, zato smo delali neizsiljene napake ter prejeli zadetek v zadnjem napadu. Ne glede na vse moramo na zadnji tekmi zmagati in skušati osvojiti drugo mesto,« je po tekmi v Sežani povedal Andraž Žinič.

Celjani z odliko

Svoje delo so v predzadnjem krogu z odliko opravili Celjani, ki so premagali Koper. Priborili so si odlično izhodišče za končno drugo mesto, ki prinaša igranje v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige (tretje in četrto pa v 1. krogu). Celjani so povedli iz svoje prve resnejše akcije. Denis Popović je po tleh podal z desne strani, Aljoša Matko je žogo prepustil Gregorju Bajdetu, ta pa mu jo je nato vrnil in s tem pretental obrambo Kopra, tako da je Matko na koncu z lahkoto zadel za 1:0. Končni rezultat je v 69. minuti postavil Denis Popović.

1. SNL, 35. krog: Mura – Gorica 4:2 (1:2, Karrica 8, Daku 53, 55, 69; Morris 34, Krajnc 37), Domžale – Olimpija 2:1 (1:0, Barišić 22, Kovačević 50; Elšnik 87), Celje – Koper 2:0 (1:0, Matko 15, Popović 69), CB24 Tabor Sežana – Maribor 1:1 (0:0, Halilović 94; Jakupović 46.), Bravo – Kalcer Radomlje 0:1 (0:0, Čuić 86), vrstni red: Olimpija 73, Celje 64, Maribor 61, Domžale 52, Koper 50, Mura 49, Radomlje 41, Bravo 35, Gorica in Tabor po 24, pari prihodnjega kroga, petek, 19. maj, ob 20.15: Gorica – Tabor, sobota, 20. maj, ob 15. uri: Olimpija – Celje, ob 17.30: Maribor – Bravo, ob 20.15: Koper – Mura in Radomlje – Domžale.