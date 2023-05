AKP za državo ni skrbela z ljubeznijo

Parlamentarnih in predsedniških volitev v Turčiji so se množično udeležili tudi na jugu države, ki ga je močno prizadel potres. Ljudje, ki so se po potresu iz svojih uničenih domov preselili v druge dele države, so se vračali v mesta s stalnim prebivališčem, da bi oddali svoj glas na volitvah. Ob velikih urbanih središčih na zahodu države je bila podpora za predsednika Erdogana najmanj gotova prav v regiji, ki jo je prizadel potres.