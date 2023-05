Ker se o okusih nima smisla prepirati, pustimo ob strani oceno, kdo se je bolj in kdo manj motil. Je pa jasno, da so poslušalci in gledalci gledali v prihodnost, strokovna komisija pa nikamor. Največ glasov evrovizijskih fenov so dobili Hrvati, nato Finci. Zakaj, se sprašujete, je to pomemben dokaz, da feni vedo, kaj počnejo, komisija pač ne. Glede na to, da mora zmagovalec organizirati naslednje tekmovanje, bi z zmago Hrvaške sosedom škodoželjno nakopali velik strošek organizacije, a bi se lahko pri tem ob popivanju na njihovi lepi obali vseeno hvalili, da smo jim mi zrihtali to veliko čast. Pri tem na Hrvaškem še ni bilo tekmovanja in morda, res le morda, bi imela Slovenija prihodnje leto tam več sreče kot v Liverpoolu. Na Švedskem, kamor je Evrovizijo poslala strokovna komisija, sreče nimamo. Trikrat so jo organizirali Švedi, odkar na tekmovanju sodeluje Slovenija, in enkrat nas na tekmovanju sploh ni bilo, dvakrat pa smo izviseli že v kvalifikacijah. Na Finskem, vidite, je bilo tekmovanje v zadnjih 30 letih le enkrat in takrat je bila Slovenija na 15. mestu, kar glede na povprečje naših uvrstitev ne le ni slabo, pač pa je naravnost izvrstno. Ampak tako pač je, če o organizaciji odloča stroka …