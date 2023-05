Laibach, ljubezen moja

Vse kaže, da je Laibach vedno vedel, kaj so pomembne stvari. V Sarajevu so na dan Evrope imeli predstavo Wir sind ein Volkin na festivalu Modul memorije dobili nagrado za ohranjanje kulture spomina. Direktor mednarodnega gledališkega festivala MESS Nihad Kreševljaković je imel po predstavi ganljiv govor, v katerem je podčrtal pomen glasbenega oddelka Neue Slowenische Kunst za angažma in razmišljanje o času, v katerem je nastajala njihova umetnost, ter izrekel priznanje, ker je bila skupina tudi v najtežjih trenutkih za obstanek tega mesta v sodobni zgodovini na pravi strani. Originalne fenomene in prave ljudi prepoznamo po tem, da se ne obračajo stran od avtentičnih izzivov. Glede tega bi se bilo treba, saj je to več kot primerno, zahvaliti ljudem, ki so leta 1995, pred podpisom daytonskega sporazuma, prišli v še vedno oblegano mesto in imeli dva koncerta, ki sta »pomenila konec nekega časa«. »Bila je policijska ura in nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo, in hvala bogu, da se je vse dobro izteklo. Ali pa morda ne, to bo pokazal čas.« Tako je ob odprtju razstave »NSK država Sarajevo« leta 2018 govoril Ivan Jani Novak, spiritus movens tega benda, ki je z nenehnim nihanjem med vzpostavljanjem mita o sebi in negacijo, oziroma izstopanjem iz taistega mita, napravil iz sebe eno najpomembnejših institucij južnoslovanske kulture v zadnjih štiridesetih letih.