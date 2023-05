Roglič tudi druge vožnje na čas ni končal povsem pri vrhu, a je preizkušnjo vseeno opravil precej bolje, kot je kazalo pri prvem vmesnem času. Takrat je bil namreč 33-letni Kisovčan šele na devetem mestu, za vodilnim Evenepoelom pa je zaostajal kar 31 sekund.

Toda že pri drugem vmesnem času se je stanje spremenilo. Belgijec ni več tako blestel, saj je imel pred Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) le dve sekundi naskoka, Roglič pa je pridobil mesto in zaostajal 27 sekund. Tudi do tretjega vmesnega časa je Roglič pridobil dve mesti in nekaj sekund ter za tremi vodilnimi, ob Thomasu in Evenepoelu je imel najboljšo znamko še Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), zaostajal 23 sekund.

Roglič zaostanek zmanjšal v zadnjoh 22 kilometrih

Do konca je olimpijski prvak pridobil največ, a vseeno končal na šestem mestu s časom 41:41. Etapno zmago je slavil Evenepoel, ki je za vsega sekundo ugnal Thomasa, za dve pa Geoghegana Harta. Pred Rogličem sta končala še Švicar Stefan Küng s štirimi ter Francoz Bruno Armirail (oba Groupama-FDJ) z osmimi sekundami zaostanka.

Kisovčan je prvo vožnjo na čas ob vzhodni italijanski obali končal 43 sekund za Evenepoelom, tokrat pa je od začetka do prvega vmesnega časa izgubljal še nekoliko več (2,4 sekunde/km), nato pa preostalih 22 km odpeljal celo hitreje od deset let mlajšega tekmeca in na koncu izgubil »le« 17 sekund.

V skupnem seštevku je znova na prvem mestu Evenepoel. Ta je rožnato majico po zmagi v prvi etapi nosil v drugi, tretji in četrti, a jo nato zavestno predal enemu od ubežnikov četrti dan Gira. Zdaj jo je znova oblekel, pred najbližjim zasledovalcem Thomasom pa ima 45 sekund naskoka.

Roglič je ostal na tretjem mestu in ima 47 sekund zaostanka. Še tri več zaostaja Geoghegan Hart na četrtem mestu, na petem in šestem pa sta časovno izenačena Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) in do danes vodilni Norvežan Andreas Leknessund (DSM) z 1:07 minute zaostanka.

V ponedeljek bo na Giru prvi od dveh prostih dni, v torek pa se bo dirka nadaljevala s pretežno ravninsko etapo od Scandiana do Viareggia (196 km).