Kot so zapisali na NIJZ, je v letu 2023 duševno zdravje visoko na prednostni lestvici na področju javnega zdravja v Sloveniji pa tudi v drugih državah članicah Evropske unije.

Da bi prebivalcem Slovenije približali področje duševnega zdravja in dvignili ozaveščenost o njegovi pomembnosti, bo obiskovalcem festivala na voljo veliko različnih dejavnosti, od možnosti pogovorov z ljudmi z lastnimi izkušnjami okrevanja po duševni stiski do udeležbe na delavnicah in predavanjih. Obiskovalci prireditve bodo na štiridesetih stojnicah spoznali raznolike programe in aktivnosti na področju duševnega zdravja. Dejavnosti bodo posvečene tudi zmanjšanju stigme na področju duševnega zdravja in duševnih stisk. Predavanja in delavnice bodo razdeljeni na različne kategorije: za mladostnike, za vse generacije, za starejše in bodoče starše. Posebna predavanja bodo na voljo tudi aktivnim na trgu dela. V glavni dvorani bodo na voljo predstavitve aktivnosti s področja duševnega zdravja, živa knjižnica, ustvarjalni kotiček, telesne vaje in razbijanje mitov. Ob 13.30 pa krajša informativna svetovanja o pričakovanju poroda, o dojenju ter stresu in izgorelosti pri starših. Za predavanja in udeležbo na delavnicah je potrebna prijava na strani www.zadusevnozdravje.si.