V ročnih menjalnikih je tudi nekaj romantike. Ta spojenost človeka in stroja, ko že po zvoku motorja razumeš, kaj ti je narediti, kot bi poslušal svoje telo ob menjavi prestav na kolesu. No, pred leti smo vseeno kupili avto s samodejnim menjalnikom in danes se ob misli, da bi se vrnil na ročnega, zgrozim. Točno tudi vem, kje sem dokončno spremenil mnenje. Ob vožnji iz Ilirske Bistrice čez Knežak. Ročno menjanje je morda bolj romantično in na trenutke tudi bolj zabavno. Zlasti, ko se želiš pokazati. Ampak je tudi zadnja stvar, ki jo potrebuješ, ko se po celem dnevu pakiranja in pospravljanja voziš z morja že kakšne štiri ure, od tega tri ure proti soncu, in se z zadnjih sedežev razlega zvok naveličanih otrok. Nekaj metrov za njimi se kujajo še vozniki športnih avtomobilov, ki mislijo, da je tisti dan na sporedu GHD Ilirska Bistrica. Utrujen sem in rad bi družino varno pripeljal domov. Vsaka stvar, ki mi to olajša, je vredna več od občutka zadovoljstva, ko prestaviš in pospešiš kot Daniel Brühl (v vlogi Nikija Laude) v filmu Dirka življenja.

Slovenci smo bili tudi sicer dolgo močni privrženci ročnih menjalnikov, a se trend v zadnjih letih spreminja. Del tega gre na račun večje dostopnosti vozil s samodejnim menjalnikom, zlasti cenovne dostopnosti. Nekaj so gotovo prispevale tudi pozitivne izkušnje znancev. Samodejni menjalniki so kljub kompleksnosti danes že enako zanesljivi kot ročni in ob redni menjavi olja praviloma ni težav. Je pa cena popravila še vedno višja. Tudi pri učinkovitosti so se izboljšali, menjalniki CVT pa so celo učinkovitejši od ročnih menjalnikov.

K popularizaciji samodejnih menjalnikov je v zadnjih letih prispevala tudi elektrifikacija vozil, kjer ročnih menjalnikov niti ni. Pri čemer je šlo leta 2021 podjetje Tesla še korak dlje in v svoja avtomobila model S in model X vgradilo samodejni menjalnik, ki se s pomočjo umetne inteligence in tipal sam odloči, ali je čas za vožnjo naprej ali nazaj. Seveda obstaja tudi možnost preglasovanja odločitev robota. Storitev je še vedno v beta fazi, kar pomeni, da še ni ravno stoodstotna. Ker vem, kako zelo temeljit znam biti ob parkiranju, sem tudi sam skeptičen nad zmožnostjo napovedovanja, v katero smer želim »še malo popraviti«. Enako sumničavost do te tehnologije pa sem zaznal tudi pri znancih.