In drugič, skoraj povsem smo pozabili, da se naša demografska situacija zelo hitro spreminja, ne le v Evropi, posledice že čutijo na Japonskem in jih bodo tudi na Kitajskem in drugje. V Ameriki je sicer položaj boljši, a to je zelo pomembno vprašanje. Upam, da bo to vodilo v pomembne inovacije in izboljšanje produktivnosti družb. Položaj v Franciji je zelo dober primer, saj se zdi podaljšanje upokojitvene starosti za dve leti, na 64 let, skoraj misija nemogoče, a to je hkrati edina možnost, če želimo, da so naši sistemi socialne varnosti vzdržni na dolgi rok. To ne bo lahka naloga, prav tako ne tudi zaščita okolja. A če bomo pri tem uspešni, bo to spodbuda za gospodarstvo in družbe. Tudi demokratični sistemi so na preizkušnji, a to ni veliko presenečenje. Demokracije imajo v težkih časih vedno težave. Na drugi strani pa se različne oblike populizma vedno pojavijo ob hitrih družbenih in ekonomskih spremembah. x Sobotna priloga Dela