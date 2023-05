V prvih tednih po vrnitvi si čebélarji za gnezdenje začnejo kopati do dva metra dolge rove ali pa uporabijo že prej zgrajene, ob koncu maja so rovi večinoma že urejeni. »Nato začnejo valiti, kar se zaključi v drugi polovici julija. Temu sledi obdobje hranjenja mladičev, ko jim oba starša prinašata hrano. To obdobje je tudi najboljše za opazovanje čebélarja, še posebej ob vročih in soparnih dnevih. Na začetku avgusta pa čebélarji že zapustijo peskokop,« pravi Karmen Jazbinšek iz Kozjanskega parka. Kot dodaja, je ključno pravilo pri opazovanju, da obiskovalci s svojo prisotnostjo ali glasnostjo ne motijo procesa gnezdenja in hranjenja mladičev. Zato je priporočljiva uporaba daljnogledov ali teleskopov, uporaba fotoopazovalnice s časovno omejenim dostopom med 6. in 9. uro pa je dovoljena samo za namene fotografiranja. Fotografi morajo svoj prihod napovedati nadzorniški službi Kozjanskega parka s klicem ali SMS-sporočilom na telefonsko številko 041 381 560 (Toni Preskar). Uporabo opazovalnice in fotoopazovalnice bodo preverjali s pomočjo videonadzora in dnevnega nadzora naravovarstvenih nadzornikov pa tudi lokalnega prebivalstva.

Po pripovedovanju domačinov čebélarji gnezdijo na Bizeljskem že od leta 1984, ko naj bi tam v posameznih letih gnezdilo tudi okoli petdeset parov, v zadnjih letih pa se njihovo število giblje okoli dvajset parov. Te ptice pri nas gnezdijo še ob reki Muri, na Goriškem, v peskokopu Ravno na vzhodnem delu Krakovskega gozda, posamezni pari pa tudi v Vrbini pri Brežicah.