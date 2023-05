​V Mestni občini Kranj (MOK) so v zadnjem obdobju veliko naredili za oživljanje starega mestnega jedra: od odprtja glasbene šole, ureditve novih stanovanj in umestitve podjetniškega inkubatorja Kovačnica v nekdanjo stavbo pošte do prenove Prešernove ulice, ki dobiva nove vsebine. Nov pomemben zagon mestu predstavlja tudi novost v kranjski turistični ponudbi – Jenkova rezidenca. Posebna turistična ponudba v ospredje postavlja pesnika in pisatelja Simona Jenka ter je prvi korak v smeri uresničevanja ideje o razpršenem hotelu, ki ga želijo v Zavodu za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) vzpostaviti v starem mestnem jedru.

Prenove prostorov hiše v Tomšičevi ulici, v kateri je Jenko deloval in leta 1869 tudi umrl, so se v zavodu lotili lani in v investicijo ureditve 40 kvadratnih metrov velikega apartmaja, primernega za bivanje štirih oseb, vložili okrog 50.000 evrov. »Pri ponudbi smo trajnostni naravnani, kar nekaj opreme smo namreč naročili in kupili iz druge roke, od ogledala, krožnikov, jedilnega pribora, stolov, fotelja in televizijskega sprejemnika do grelnih teles. Goste bomo spodbujali, da bodo ločevali odpadke, pili vodo iz pipe in varčevali z vodo, medtem ko jim bomo pri raziskovanju Kranja svetovali hojo ali kolesarjenje,« je trajnostno noto Jenkove rezidence orisal direktor ZTKK Klemen Malovrh in dodal, da bodov apartmaju, za najem katerega so že dobili prve rezervacije, občasno organizirali tudi kulturne vsebine in delavnice.

Kmalu odprtje Parka slovenske himne

Pri ideji razpršenega hotela – tovrstne hotele v tujini večinoma odpirajo v starih mestnih središčih z namenom njihovega oživljanja – gre za model nastanitev v raznovrstnih objektih, ki so na različnih lokacijah v manjšem kraju, imajo pa skupno recepcijo in drugo ponudbo. Recepcija Jenkove rezidence je v kranjskem turističnoinformacijskem centru, k sodelovanju pa v ZTKK pozivajo tudi druge kranjske ponudnike nastanitev. »Veseli bomo, če se nam bodo pridružili s svojimi možnostmi in se povezali v naš sistem razpršenega hotela, tudi zato, ker se poleti, ko bomo v Kranju priredili številne festivale in dogodke, nadejamo rekordnega števila nočitev obiskovalcev v primerjavi s predkoronskim letom 2019, ko smo v gorenjski prestolnici našteli 124.000 nočitev,« je povedal Klemen Malovrh.

V Kranju, ki je kulturno mesto, so od nekdaj ponosni na svoja izjemna pesnika Franceta Prešerna in Simona Jenka, zato bodo prvega junija odprli tudi vrata Parka slovenske himne, ki bo posvečen velikima kranjskima imenoma. »Veseli me, da je Kranj zdaj dobil tudi kulturno namestitev glede na vsebino, namenjeno kulturnikom, umetnikom in vsem, ki bodo želeli podoživljati življenje Simona Jenka in poslušati njegove verze. Gre za prvo namestitev razpršenega hotela v mestnem jedru, in čeprav nas čaka v prihodnje še veliko dela, se ne bomo ustavili,« pa je ob torkovem odprtju Jenkove rezidence povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. Ob tem je spomnil, da v bližnji Layerjevi hiši umetnikov že dvanajst let deluje kulturna sekcija, v njenih prostorih pa ponujajo zavetje umetnikom, ki prihajajo v Kranj ustvarjat, ter organizirajo kulturna srečanja, različne delavnice in se povezujejo z drugimi kulturnimi ustanovami.

*** V Kranju, ki je kulturno mesto, so od nekdaj ponosni na svoja izjemna pesnika Franceta Prešerna in Simona Jenka, zato bodo prvega junija odprli tudi vrata Parka slovenske himne, ki bo posvečen velikima kranjskima imenoma.