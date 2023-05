Po visokem porazu na prvi tekmi s Švico z 0:7 v soboto so se slovenski hokejisti hitro pobrali in danes pokazali precej boljšo predstavo. Bili so povsem enakovredni slovitim tekmecem v prvi tretjini, se dobro zoperstavili v tretji, le druga je bila povsem kanadska, takrat so si svetovni podprvaki tudi tlakovali pot do zmage.

V uvodnem delu so Slovenci zaigrali precej odločneje kot dan prej. Že prvo prednost igralca več na ledu so tudi izkoristili, ko je v četrti minuti Jan Drozg po natančni podaji Žige Jegliča izza gola našel ploščku pot v mrežo med dvema branilcema. Tudi nadaljevanje je bilo za Slovenijo dobro. Kanadčani niso bili posebej nevarni pred vrati Luke Gračnarja, na drugi strani je imel še eno lepo priložnost Robert Sabolič. Še ene prednosti igralca več Slovenci sicer niso izkoristili, so pa bolje kot proti Švici igrali ob razmerju 4-5.

A v drugi tretjini so Kanadčani močno stopili na plin. Samo v tem delu igre je bilo razmerje v strelih na gol kar 23-2, na celotnem dvoboju pa 51-24. Slovenci so se morali povsem posvetiti obrambi, niso pa mogli preprečiti kanadskih zadetkov. Prvega so dobili po prodoru Michaela Carconeja, drugega pa potem, ko je Gračnar prvi strel še odbil, a je Pierre-Olivier Joseph prišel do odbitega ploščka.

Milan Lučić je nato izkoristil "power play", pred tem so Slovenci imeli na ledu šest igralcev. V zadnjo tretjino so tako Slovenci krenili z zaostankom, a so nato v tem delu spet odigrali bolje in bolj enakovredno. Nik Simšič je imel lepo priložnost, da bi izid znižal, pozneje pa je bil ob igralcu več na ledu še dvakrat nevaren kapetan Jan Urbas. Izkazal se je vratar Devon Levi.

Slovenija je brez prejetega gola prestala še eno kanadsko prednost z igralcem več, tudi tokrat je bila ta posledica prevelikega števila igralcev na ledu. Nato je ob že izenačenih močeh na ledu v manj kot minuti prejela še dva zadetka po podobnem scenariju, ko so tekmeci izkoristili nekaj nezbranosti v slovenski obrambi.

A Drozg, ki je po koncu dobil tudi nagrado za igralca tekme, je dosegel še drugi gol na dvoboju. V 56. minuti je po dolgi podaji v napadalno tretjino odločno zadrsal v napad, plošček se je odbil od ograde za kanadskim golom in presenetil tako vratarja kot branilce, tako da ga je Drozg, ki se je sam znašel pred vrati, le še pospravil v mrežo za končnih 2:5.

»Dober občutek je, ko daš gol Kanadi. A je škoda, da nismo ohranili ritma iz prve tretjine. Zdaj je, kar je, a mislim, da bomo lahko s te tekme potegnili ta dober start. Včeraj nismo bili pravi, danes pa smo vedeli, kaj moramo storiti. Oni so bili favoriti, mi pa smo šli bolj sproščeno v tekmo, kar se je tudi odrazilo,« je po dvoboju za TV Slovenija dejal Drozg.

Slovence po dnevu premora tretja tekma na SP čaka v torek proti Norveški.