Od leta 2000 v Vatikanu velja temeljni zakonik, ki ga je takrat izdal zdaj že pokojni papež Janez Pavel II., s katerim je nadomestil ustavo, ki jo je leta 1929 izdal papež Pij XI., poroča vatikanski spletni portal Vatican News.

V skladu s spremembami bodo v papeški komisiji, ki izvaja zakonodajno oblast, odslej lahko sodelovale tudi osebe, ki ne pripadajo duhovščini, za petletni mandat pa jih bo imenoval papež. Doslej so bili namreč v komisiji samo kardinali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg tega posodobljena ustava uvaja strožja in podrobnejša pravila glede potrjevanja vatikanskega proračuna. Po novem bo papeška komisija pripravila triletni finančni načrt in ga predložila neposredno v odobritev papežu. Ob tem mora proračun temeljiti na »načelih jasnosti, preglednosti in pravičnosti«.

Spremenjena ustava »potrjuje tudi edinstveno posebnost in avtonomijo vatikanskega pravnega sistema«, ki se razlikuje od sistema rimske kurije, ter »prevzema in dopolnjuje« posodobitve že izdanih predpisov in institucionalnih sporazumov. V veljavo naj bi stopila 7. julija.