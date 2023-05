Zaradi burje prve stopnje je na vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Nanosom prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Glavna cesta Ptuj-Ormož bo zaradi del zaprta v Veliki Nedelji na železniškem prehodu 14. maja do 19:30 ure. Obvoz bo urejen za vozila do 6 ton.

Zaradi del je cesta Grosuplje-Krka pri Velikem Mlačevem zaprta do 30. junija. Obvoz je urejen ob gradbišču. Cesta Maribor-Pernica je v Ložanah zaradi plazu zaprta.

Na cesti Ormož-Središče ob Dravi v Središču ob Dravi bodo zaradi priredtive občasne 30-minutne popolne zapore do 16.30 ure. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.