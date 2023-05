Kot so člani skupine povedali za STA, s samo uvrstijo niso zadovoljni. »Uvrstitev resnično ni najboljša, a zares drugega kot to, da smo naredili največ, kar smo lahko, ne moremo.« Ob tem so spomnili na nemško zastopnico, ki je, kot so poudarili, bend, ki je pred Evrovizijo imel lastno turnejo po Južni Ameriki, pa so tokrat pristali na zadnjem mestu. »Evrovizija je res en šov, ki zajema toliko enih nepredvidljivih momentov, na katere se ne da vplivati,« so poudarili.

»Pripravljeni smo sprejeti to, da nismo dovolj dobri za sam vrh tega evropskega tekmovanja, hkrati pa smo videli, da smo po vseh standardih - streamingih, predvajanjih, poslušanjih na radiih, vabilih na koncerte in odzivih drugih izvajalcev - poželi veliko zanimanja tudi v mednarodnem okolju.« Poudarili so, »da so Slovenijo pustili v lepi luči«.

Na tretje mesto se je uvrstila izraelska pevka Noa Kirel s pesmijo Unicorn, na četrto mesto pa Italija s pevcem Marcom Mengonijem in skladbo Due Vite. Na zadnjem mestu je pristala Nemčija z zasedbo Lord of the Lost in pesmijo Blood & Glitter.

Zmagovalka, švedska pevka maroških korenin Loreen, se lahko edina med tokratnimi nastopajočimi pohvali, da je na enem največjih glasbenih odrov na svetu že slavila, in sicer v Bakuju leta 2012 s pesmijo Euphoria. Lani se je vrnila k elektronskemu popu in izdala skladbo Neon Lights.

Za favorita je ves čas veljal tudi 29-letni Finec Käärijä, katerega neonsko zelen zgornji del oblačila je spominjal na Marvelovega junaka Hulka. Predstavil se je z večžanrsko skladbo Cha Cha Cha.

Slovenija se je uvrstila na 21. mesto, 12 točk ji je namenila le srbska strokovna žirija, po nekaj točk so ji namenile še žirije iz Češke, Avstrije, Ukrajine, Hrvaške in Velike Britanije, slednja eno točko. Slovenska komisija je največ točk namenila italijanskemu predstavniku. Občinstvo pa je namenilo 12 točk Hrvaški.

Slovenski ustvarjalci so bili prisotni tudi v plesnem delu nastopa srbskega pevca Luka Blacka, ki se je predstavil s pesmijo Samo mi se spava.

Večer so odprli lanskoletni zmagovalci Evrovizije, ukrajinska zasedba Kaluš Orkestra s skladbo Stefania. V tekmovalnem delu pa se je predstavila kot 19., in sicer jo je zastopal tandem Tvorči s pesmijo Heart of Steel.

Kot prva se je prestavila Avstrija. Avstrijki Teya in Salena sta izvedli satirično skladbo Who The Hell Is Edgar?, s katero sta opozorili na to, da glasbena industrija ne ceni dovolj ženskih izvajalk in skladateljic.

Ob blišču in veliko roza barve, ki si ju je privoščilo veliko nastopajočih, je bilo tudi nekaj izvirnejših pristopov. Predstavnika Cipra Andrew Lambrou in Moldavije Pasha Parfeni sta prišla na oder bosa, estonski pevki Alika je pomagal klavir, »ki je kar sam igral«, Avstralci pa so si kot odrski rekvizit zamislili avto.

Med najbolj politično angažiranimi nastopi, ki je zaradi svoje nenavadnosti pritegnil tudi sicer precej pozornosti, je bil hrvaški. Izvedla ga je skupina Let 3, sestavljena iz Rečanov, ki so zapeli skladbo Mama ŠČ! Omembe traktorja in rekviziti raket so bile možne asociacije na Putina in vojno.

Glasovanje na finalu je potekalo tako kot v minulih letih: del glasov je prispevalo občinstvo, del 37 nacionalnih strokovnih komisij. Novost pa je bila, da so letos lahko prvič glasovali tudi prebivalci držav, ki na Evroviziji ne sodelujejo: njihovi skupni glasovi bodo šteli kot dodatna država. Občinstvo je tako podelilo 2204 glasove, žirije pa skupno 2146. Slovenski je predsedoval Jernej Sobočan.

Na finalni prireditvi se je voditeljicam obeh predizborov - ukrajinski pevki Julii Sanina, igralki Hannah Waddingham in žirantki britanskega šova talentov Aleshi Dixon - pridružil še komik Graham Norton, ki velja za eno najbolj znanih televizijskih osebnosti angleško govorečega sveta. Med informacijami, ki so jih povedali med siceršnjimi zanimivostmi in najavami, je bila vest, da si želi Luksemburg prihodnje leto sodelovati na Evroviziji.

Prireditev je v televizijskem prenosu za slovenske gledalce spremljal Andrej Hofer, ki se je večkrat s sarkazmom obregnil ob šov in njegovo zunanjo podobo, ki zamegljuje pomen glasbe, ki naj bi bila osrednji del evrovizijskega tekmovanja.