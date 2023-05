V Vili Vipolže v Goriških Brdih se je danes popoldne zbrala množica navdušencev nad gastronomskimi presežki. Rdeča nit je predstavitev vinske kapljice vinarjev iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Bosne in Hercegovine. Ob pokušnji vin več kot petdesetih vinarjev so obiskovalce pričakali tudi različni kulinarični ponudniki, s poudarkom na butičnih sirarjih in zvenečih gostinskih imenih, ki skrbijo za najzahtevnejše brbončice gostov.

»Največja posebnost novega vinsko-kulinaričnega festivala v Brdih je ta, da so vinarji soustvarjalci dogodka, torej vinar se druži z ostalimi povabljenimi vinarji. Priložnost smo ponudili tudi vinarjem iz tujine, da se lahko predstavijo na slovenskem tržišču, ker drugače te možnosti nimajo. Pokazali smo širino in odprtost Brd, ki jo premoremo,« je dogodek, ki se bo nadaljeval z zabavo v nedeljsko jutro, opisal organizator festivala David Lipovšek.