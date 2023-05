Gostoljuben sprejem turističnih novinarjev Slovenije pod vodstvom direktorja turistične skupnosti Davida Matkoviča nam je pustil poseben pečat in poglobil vedenje o tem turističnem biseru nedaleč stran od meje s Slovenijo, ki vsako leto privablja na tisoče turistov. Za promocijo svetovno znane atrakcije so poskrbeli tudi z organizacijo številnih športnih, kulturnih in eno-gastronomskih dogodkov. In tudi predvsem s povezovanjem ponudnikov turističnih storitev.

Prvič v zgodovini Hrvaške je Istra letos gostila kolesarski maraton za amaterje Istria Gran Fondo, ki je del svetovne serije maratonov za amaterje UCI Gran Fondo World Series. Tako kot imamo Slovenci legendarni maraton Franja, tako imajo Hrvatje zdaj svoj Gran Fondo Istria. Vendar se Slovenci od Franje nismo kaj dosti naučili. To je namreč največji športni dogodek za kolesarje amaterje, ki je predvsem priložnost za turizem Ker ta dogodek celotni regiji prinese nekaj tisoč nočitev, se ga veselijo tako hotelirji, gostinci, vinarji, oljkarji in tartufarji kot tudi organizatorji dogodkov.

Že prva postojanka naše ture je bila impresivna. Obiskali smo razkošen hotel in vinsko klet Roxanich - Rožanić v nekdanji, na sodoben način preurejeni stavbi in vinski kleti iz avstro-ogrskih časov, ki stoji na pobočju hriba s pogledom na gozdove in vinograde. Eklektičen, sodobno oblikovan hotel, v katerem še vedno odmevajo stopinje zgodovine, leži pod nežno senco Motovuna, s pogledom na sanjsko pokrajino doline reke Mirne. V objektu z 32 sobami in vinarni je delo našlo 40 ljudi z vsega sveta, tudi sobarice iz daljnega Nepala, ki ob vsesplošnem pomanjkanju kadra v prostem času pomagajo tudi drugje.

Stara vinska klet družine Rožanić je bila obnovljena v duhu nekdanjih časov. Razteza se skozi 5 nadstropij globoko pod pritličjem, posebnost pa je tudi dvigalo, ki utrujene preizkuševalce vina pripelje nazaj na površje. Vina nosijo imena po znamenitih mestih, kot so Venezia, Portorose, Motovun….in po šestih hčerah lastnika Rožaniča. Ena od njih, Sara, nas je skupaj z vodjem kleti Stjepanom Mrakovičem ves čas spremljala. Posebnost pridelave Roxanič vin je, da le ta pridejo na trg šele po sedmih letih, ker menijo, da je vinu treba dati čas, da dozori. Vino zorijo tudi v 16. amforah iz Gruzije, ki so zakopane v pesek, prostor, kjer ležijo, je odprt, vinu pa dela družbo klasična glasba. Vina izvažajo v 22 držav, steklenica najcenejšega stane 20 evrov.

Lov na tartufe

Motovun je znan tudi po številnih enogastronomskih dogodkih. Tako so lani jeseni v Motovunu organizirali Teran Wine & Walk, ki je v slikovito istrsko mestece privabil petsto udeležencev. Iz vinarne Roxanich je pot vodila po legendarni Parenzani, nekoč ozkotirni 123 kilometrov dolgi progi, ki je povezovala Trst in Poreč, zdaj pa je ena najbolj priljubljenih kolesarskih destinacij v tem delu Evrope. Udeleženci so se s kozarcem v roki odpravili po 10 km dolgi poti skozi vinograde in griče, od koder se bohotijo osupljivi razgledi na slikovit Motovun, ki ne slovi več le po tartufih iz motovunskega gozda, sicer največjega enotnega najdišča belih tartufov na svetu, ampak tudi po vrhunskih svetovno nagrajenih vinih. Na poti jih je čakalo sedem postojank z lokalnimi vini ter lokalnimi kulinaričnimi dobrotami, kot so brusketa z namazom iz tartufov, fritaja z gobami, pašta z boškarinom, istrska mineštra, divjačinske salame in številne druge, ki so jih ponudili lokalni gostinci. Letos bo Wine and Walk Motovun 30.septembra.

Le nekaj korakov stran od hotela Roxanich leži domačija Mira in Mirjane. Goste pozdravi lajež treh psov, lovcev na tartufe. Miro in Mirjana sta življenje posvetila tartufom. Otroci so šli s trebuhom za kruhom po svetu, onadva pa se že od mladih nog ukvarjata z iskanjem in predelavo tartufov, izkušnje in znanje pa prenašata naprej. Kupcem in obiskovalcem ponujajo le vrhunske izdelke iz tartufov, narejene po preverjenih recepturah. Ponudba zajema sveže bele in črne tartufe ter različne izdelke s tartufi, kot so oljčno olje z aromo tartufov, sir, salame, med in namaz s tartufi. Ponujajo tudi vina in žganja istrskih vinarjev ter žganje iz lastne proizvodnje. Ob rezervaciji gospa Mira pripravi pravo gurmansko pojedino s tartufi. V programu imajo tudi vodene ture – lov na tartufe, ki jih je v dolini reke Mirne največ, so tudi najbolj cenjeni. Obvezen del pokušnje je tudi priprava fritaje s tartufi v živo, posebej pa je treba izpostaviti znani motovunski biskvit z medom in tartufi. V starem mestnem jedru Motovuna ima družina tudi prodajalno proizvodov s tartufi ter 5 apartmajev za oddajo.

V barvah Istre

Staro mestno jedro Motovuna smo doživeli z vodičem, opravljenim v beneško nošo, ki nam je razkazal največje znamenitosti v mestu, v katerem so se rodili ali bivali svetovno znane osebnosti. Mario Andretti, eden najuspešnejših svetovno znanih voznikov Formule 1, Andrea Antico di Montona je bil skladatelj, tiskar, sestavljalec antologij, Vladimir Nazor pa je s knjigo Veli Jože poskrbel, da je Motovun postal svetovno znan že na začetku 20.stoletja. Uličice in slikoviti trgi, restavracije in majhne trgovinice z lokalnimi dobrotami ter sprehod po obzidju z dih jemajočimi razgledi pa kar vabijo. V destileriji Aura je vredno poskusiti likerje in žgane pijače, narejene po lokalnih receptih iz lokalno pridelanih zelišč. Trgovinica je paša za oči. Za pokušnjo motovunskih vin je mnogo priložnosti v številnih lokalčkih in konobah. Nam so jih predstavili v Galeriji “Pet kula”, kjer smo si ogledali tudi razstavo fotografij V barvah Istre.

Naša zadnja postojanka je bil eden od najstarejših kmečkih turizmov v Istri - kmetija Štefanič v Kaldirju, približno pet kilometrov oddaljena od Motovuna. Kmetija leži na sončnih gričih Motovuna, kjer so že davnega leta 1780 pridne roke družine Štefanić začele ustvarjati avtohtone istrske izdelke. Še danes potomci, navdihnjeni z vrednotami svojih dedov in vodeni z ljubeznijo do zdravega življenja, ustvarjajo vrhunske domače izdelke in jih strežejo v kmečkem turizmu Štefanić. Vse jedi so pripravljene po tradicionalni recepturi iz lokalno pridelanih sestavin. Specialiteta je boškarin v črni vinski omaki. Sicer pa se njihove mesne predjedi, juhe in domače testenine s sezonskimi zelišči kar topijo v ustih.

Na koncu dneva sem se spraševala, kakšno formulo uporabljajo v hrvaški Istri, da se znajo vinarji, hotelirji, lastniki penzionov in kmečkih turizmov, hotelirji nabiralci tartufov, pridelovalci oljk in oljčnega olja ter organizatorji športnih in kulturnih dogodkov tako povezati, da so hrvaško Istro spravili na zemljevid najbolj prepoznavnih in najlepših turističnih destinacij na svetu.