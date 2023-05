»Smučanje ima v Sloveniji izjemno tradicijo in zdi se nam prav, da ta čudovit šport podpiramo tudi v prihodnje. S tem dejanjem po eni strani izkazujemo podporo delovanju in usmeritvam Smučarske zveze, hkrati pa želimo še naprej pomagati mladim upom in vrhunskim športnikom na njihovi poti do izjemnih dosežkov,« je poudaril Leon Korošec, podpredsednik skupine in direktor zimske divizije Elan.

V podjetju poudarjajo, da so razvoj tekmovalne opreme, izvedba programov, podpora tekmovalcem in sodelovanje s SZS zelo pomembne aktivnosti. Dodaten motiv in odgovornost jim predstavljajo tudi tekmovalni uspehi smučarjev. »Skladno z našo strategijo razvijamo najboljšo tekmovalno opremo za vse kategorije tekmovalnega smučanja. Osredotočeni smo na zagotavljanje opreme, ki prispeva in pomaga pri razvoju in podpori tekmovalcev na poti do najvišjega nivoja tekmovanj,« je dejal Blaž Lazar, vodja tekmovalne službe Elan.