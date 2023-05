Etapa je pripadla mlademu Ircu Benu Healyeu (EF Education Post), ki se je odločil za samostojni napad iz bega, ko so vodilni kolesarji prvič prečkali vzpon na Cappuccini (2,8km 7,8% in maksimalnim naklonom 19%). Izjemno obetavni Irec je do cilja le še pridobival prednost in na svoje prvem Grand touru prišel do prve etapne zmage. Postal je drugi najmlajši Irec z zmago na tritedenski dirki.

Ko se je Irec sam povzpel proti uspehu kariere, se je ob drugem prečkanju Cappuccina razplamtel boj tudi v skupini z rožnato majico. Prvič na letošnji dirki po Italiji je svoje noge preizkusil slovenski kandidat za končno zmago Primož Roglič (Jumbo-Visma). Na najstrmejšem delu vzpona ne sprožil napad, prvi pa je v težave zapadel Rogličev največji rival na dirki Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Roglič se je za trenutek odlepil od vseh konkurentov, nato pa se mu je pridružil dvojec Ineosa Gerain Thomas in Tao Geoghen Hart. Britanca sta se odločila, da jima je Slovenec v skupnem seštevku večja grožnja kot Belgijec in v zadnjih ravninskih kilometrih etape nekdanjemu skakalcu nista želela veliko pomagati pri narekovanju tempa. Skupinica je na cilj nato prišla "le" 14 sekund pred Evenepoelom. Z njim je v cilj prišel tudi Norvežan Anders Leknessund (Team DSM), ki je uspel zadržati rožnato majico vodilnega kolesarja na dirki. Jutri, pred prvim prostim dnem, kolesarje čaka še en pomemben dan, saj je na sporedu najdaljša vožnja na čas na tem Giru.