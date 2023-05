Udeleženci konference so razpravljali o rešitvah, kako se lahko zaščitimo pred odtekanjem podatkov in sledenjem podjetij, ki naše podatke uporabljajo za ciljno oglaševanje. Prav tako so potrdili, da umetna inteligenca vse bolj vpliva tudi na delo detektivov, narekuje nove trende v preiskovalni oz. detektivski dejavnosti, procesih zbiranja in analiziranja podatkov ter preiskavah spletnega kriminala in zlorabe otrok.

Konference so se udeležili izvršna direktorica mednarodnega združenja detektivov iz ZDA, Lois Colley, predsednik združenja Toine Goorts, eden vodilnih detektivov v Indiji, Sachit Kumar, ki ima zaposlenih več kot 5000 detektivov, ter predstavniki velikih detektivskih družb iz ZDA, Nizozemske, Južnoafriške republike, Švedske, Norveške, Finske, Irske, Švice, Velike Britanije, Italije, Francije, Romunije, Poljske, Srbije in drugih držav.

Po zaslugi priznane detektivke Bernarde Škrabar Damnjanović je Slovenija konferenco gostila že drugič (prvič leta 2017, kar je bila prva mednarodna konferenca detektivov v Sloveniji). Na konferenci je dr. Iztok Podbregar, dekan Fakultete za organizacijske vede, ki je bil med drugim nekdanji direktor Slovenske varnostno obveščevalne agencije, predstavil proces zbiranja, analiziranja in interpretiranja informacij, ki so na voljo prek javno dostopnih virov. Vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije Robert Tekavec in višji kriminalist, specialist iz Sektorja kriminalistične policije Primož Podbelšek sta izpostavila spletni kriminal in veliko mednarodno preiskavo zlorabe otrok. Mag. Marta Kos je izpostavila pomembnost in vpliv žensk v panogi mednarodnih preiskav. V okviru Združenja Manager je na temo Slovenije in o slovenskem gospodarstvu spregovoril Andrej Božič.

CII je bil ustanovljen pred več kot 50 leti in ima približno 400 skrbno izbranih članov po vseh šestih celinah in v več kot 70 državah. Na drugi strani pa imamo vrhunske slovenske, a svetovno priznane strokovnjake, ki so predavali. »Zavedamo se, da je tudi detektivska dejavnost tista, ki mora nenehno graditi, napredovati in biti v koraku s časom. Na ta način lahko profesionalno in nadstandardno opravljamo svoj poklic,« je zaključila gostiteljica konference.

Med govorniki so bili še Damjan Miklič, višji kriminalist in vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte Uprave kriminalistične policije, ki je govoril o preiskavi pogrešanih oseb, dr. Robert Radkovič iz Ministrstva za pravosodje, ki je predstavil vlogo detektivov v korporativni varnosti ter sodelavci iz Detektivsko varnostne agencije, ki so prikazali našo ranljivost v spletu, odtekanje informacij iz telefonov, varni mobilni komunikaciji in uporabi ChatGPT-ja v preiskovalne namene.