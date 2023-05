Po doslej znanih podatkih je v nesreči udeleženih 11 osebnih in tovornih vozil, avtocesta pa je v smeri proti Dolenjski v celoti zaprta. Več oseb je v nesreči utrpelo telesne poškodbe in so bile odpeljane v UKC Ljubljana, dve osebi pa sta zaradi posledic poškodb na kraju nesreče umrli.

Trenutno policisti opravljajo ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležili tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica.