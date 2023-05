Loreen je favoritinja, a tudi Joker Out gredo na zmago

Drevi ob devetih zvečer po našem času se bo v M&S Bank Areni v Liverpoolu skupaj z nastopi zavrtelo 26 skladb, ki so se skozi kvalifikacije ali skozi kvoto bogatih evropskih držav uvrstile v zaključni del evrovizijskega popevkarskega tekmovanja. Ob vnaprej določenih Nemčiji, Italiji, Španiji, Franciji, Veliki Britaniji in lanski zmagovalki Ukrajini so se v finale uvrstili tudi Slovenci Joker Out s popevko Carpe diem.